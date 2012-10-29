Смех меняет жизнь

Считается, что смех обладает целительными свойствами. Недавно ученые подсчитали, как долго нужно смеяться, чтобы улучшить состояние своего здоровья.

Эксперты Института психосоматической медицины Риза установили, что смеяться нужно минимум 30 минут в день. Смех такой продолжительности повышает качество сна, помогает побороть стресс, нормализует работу сердца, печени, легких. Одним словом – жить становится легче и, конечно же, веселее.

«Смех спасет нам жизнь, что подтверждено клинической практикой. Позитивные люди обладают большими возможностями в работе и в отношениях с окружающими. Смех стимулирует иммунитет, вызывает выплеск адреналина и допамина. Также он активизирует механизм высвобождения эндорфина и энкефалина – наших природных наркотиков», – отмечает директор департамента психологических наук Fatebenefratelli в Милане Клаудио Менкаччи (Claudio Mencacci).

А тем временем статистика говорит о том, что, несмотря на всю пользу смеха, современные люди смеются меньше, чем их предки. Газета Corriere della Sera провела опрос и выяснила, что, 50 лет назад человек смеялся в среднем по 15 минут в день, а сейчас на смех он тратит всего 5 минут.

korzonews.info