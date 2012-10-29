На западе Канады произошло землетрясение
10:40, 29 октября 2012Зарубежные новости
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Магнитудой 7,7
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло вчера в западной канадской провинции Британская Колумбия.
Об этом говорится на сайте Геологической службы США, передает РИА «Новости».
Подземные толчки были зафиксированы в 20.04 субботы по местному времени (07.04 воскресенья мск). Эпицентр землетрясения находился в 139 километрах к югу от населенного пункта Массет на острове Грейам.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9,9 километра.
Данные о возможных разрушениях и жертвах пока не поступали.
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