На западе Канады произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло вчера в западной канадской провинции Британская Колумбия.

Об этом говорится на сайте Геологической службы США, передает РИА «Новости».

Подземные толчки были зафиксированы в 20.04 субботы по местному времени (07.04 воскресенья мск). Эпицентр землетрясения находился в 139 километрах к югу от населенного пункта Массет на острове Грейам.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,9 километра.

Данные о возможных разрушениях и жертвах пока не поступали.