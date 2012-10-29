Каждому темпераменту - своя диета
Меланхоликам - больше сладостей...
Как известно, существует четыре типа людей: сангвиники, флегматики, меланхолики и холерики.
Редко они встречаются в чистом виде, обычно нрав человека совмещает в себе несколько типов, но, как правило, какой-то из них преобладает.
И по преобладающему темпераменту, как утверждают диетологи, можно вычислить ту диету, которой человеку стоит придерживаться, чтобы оставаться в хорошей форме.
1. Сангвиники
Будучи людьми спокойными, они легко справляются со всяческими потрясениями. В еде сангвиники гурманы, они предпочитают необычные блюда. Очень часто, за счет разного рода соусов, добавок и подливок, сангвиники и потребляют лишние калории.
Им стоит внимательней следить за приготовленной собственноручно экзотикой и стараться не злоупотреблять излишне калорийными компонентами будущих блюд. Им следует выбирать диеты, блюда которых требуют нескольких часов готовки и овощной или зерновой основы.
2. Флегматики
Флегматики люди медлительные, не любящие шума и суеты. Флегматик скорее предпочтет съесть простой кусок хлеба, чем возиться с готовкой. Ловушка для флегматиков – бесконечные перекусы и снэки.
Тут бутербродик, через час пакетик чипсов, через полчаса – шоколадка, потом еще бутербродик и так раз двадцать за день – неудивительно, что лишний вес тут как тут.
Флегматикам стоит приложить усилия и заставить себя есть едва ли не по часам, два или три раза в день, но полноценно. Одна трапеза непременно должна быть горячей.
Также флегматикам не следует забывать о первых блюдах. Лучше всего этому типу подошла бы диета, состоящая из супов или каш.
3. Меланхолики
Усугублять природный пессимизм меланхоликов строгими и длительными диетами было бы слишком жестоко.
Поэтому им лучше выбирать диеты краткосрочные, или даже разгрузочные дни, а в обычной жизни добавить в свой рацион побольше фруктов, меда и сладостей.
От маленького кусочка шоколадки или двух-трех печений меланхолику станет легче на душе, а заодно появятся энергия и желание вести активный образ жизни, заниматься спортом, что также поможет сбросить лишний вес.
4. Холерики
Холерикам свойственны порывистость, быстрая смена настроений. Терпения у них мало, поэтому они часто попадают в ловушку фаст-фуда и полуфабрикатов – ведь это все не нужно долго готовить, можно просто купить и разогреть.
Чтобы сохранить стройность, холерикам лучше держать под рукой овощи и фрукты вместо чипсов и сладостей, а также стоит потратить хотя бы один день в неделю на приготовление нескольких горячих блюд, которые можно разогревать несколько дней спустя.
Или же заказывать готовые обеды – однако, состоящие из здоровых продуктов, приготовленных с малым количеством жиров. Диета для холерика - любая, но не слишком строгая и не из тех, при которых надо скрупулезно подсчитывать калории.