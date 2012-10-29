Каждому темпераменту - своя диета

Как из­вест­но, су­щест­ву­ет че­ты­ре ти­па лю­дей: санг­ви­ни­ки, флег­ма­ти­ки, ме­лан­хо­ли­ки и хо­ле­ри­ки.

Ред­ко они встре­ча­ют­ся в чис­том ви­де, обыч­но нрав че­ло­ве­ка со­вме­ща­ет в се­бе не­сколь­ко ти­пов, но, как пра­ви­ло, ка­кой-то из них пре­об­ла­да­ет.

И по пре­об­ла­да­ю­ще­му тем­пе­ра­мен­ту, как утверж­да­ют ди­е­то­ло­ги, мож­но вы­чис­лить ту ди­е­ту, ко­то­рой че­ло­ве­ку сто­ит при­дер­жи­вать­ся, что­бы оста­вать­ся в хо­ро­шей фор­ме.

1. Санг­ви­ни­ки

Бу­ду­чи людь­ми спо­кой­ны­ми, они лег­ко справ­ля­ют­ся со вся­чес­ки­ми по­тря­се­ни­я­ми. В еде санг­ви­ни­ки гур­ма­ны, они пред­по­чи­та­ют не­обыч­ные блю­да. Очень час­то, за счет раз­но­го ро­да со­усов, до­ба­вок и под­ли­вок, санг­ви­ни­ки и по­треб­ля­ют лиш­ние ка­ло­рии.

Им сто­ит вни­ма­тель­ней сле­дить за при­го­тов­лен­ной собст­вен­но­руч­но эк­зо­ти­кой и ста­рать­ся не зло­упо­треб­лять из­лиш­не ка­ло­рий­ны­ми ком­по­нен­та­ми бу­ду­щих блюд. Им сле­ду­ет вы­би­рать ди­е­ты, блю­да ко­то­рых тре­бу­ют не­сколь­ких ча­сов го­тов­ки и овощ­ной или зер­но­вой ос­но­вы.

2. Флег­ма­ти­ки

Флег­ма­ти­ки лю­ди мед­ли­тель­ные, не лю­бя­щие шу­ма и су­е­ты. Флег­ма­тик ско­рее пред­по­чтет съесть прос­той ку­сок хле­ба, чем во­зить­ся с го­тов­кой. Ло­вуш­ка для флег­ма­ти­ков – бес­ко­неч­ные пе­ре­ку­сы и снэки.

Тут бу­тер­бро­дик, че­рез час па­ке­тик чип­сов, че­рез пол­ча­са – шо­ко­лад­ка, по­том еще бу­тер­бро­дик и так раз двад­цать за день – не­уди­ви­тель­но, что лиш­ний вес тут как тут.

Флег­ма­ти­кам сто­ит при­ло­жить уси­лия и за­ста­вить се­бя есть ед­ва ли не по ча­сам, два или три ра­за в день, но пол­но­цен­но. Од­на тра­пе­за не­пре­мен­но долж­на быть го­ря­чей.

Так­же флег­ма­ти­кам не сле­ду­ет за­бы­вать о пер­вых блю­дах. Луч­ше все­го это­му ти­пу по­до­шла бы ди­е­та, со­сто­я­щая из су­пов или каш.

3. Ме­лан­хо­ли­ки

Усу­губ­лять при­род­ный пес­си­мизм ме­лан­хо­ли­ков стро­ги­ми и дли­тель­ны­ми ди­е­та­ми бы­ло бы слиш­ком жес­то­ко.

По­это­му им луч­ше вы­би­рать ди­е­ты крат­кос­роч­ные, или да­же раз­гру­зоч­ные дни, а в обыч­ной жиз­ни до­ба­вить в свой ра­ци­он по­боль­ше фрук­тов, ме­да и сла­дос­тей.

От ма­лень­ко­го ку­соч­ка шо­ко­лад­ки или двух-трех пе­че­ний ме­лан­хо­ли­ку ста­нет лег­че на ду­ше, а за­од­но по­явят­ся энер­гия и же­ла­ние вес­ти ак­тив­ный об­раз жиз­ни, за­ни­мать­ся спор­том, что так­же по­мо­жет сбро­сить лиш­ний вес.

4. Хо­ле­ри­ки

Хо­ле­ри­кам свойст­вен­ны по­ры­вис­тость, быст­рая сме­на на­стро­е­ний. Тер­пе­ния у них ма­ло, по­это­му они час­то по­па­да­ют в ло­вуш­ку фаст-фу­да и по­лу­фаб­ри­ка­тов – ведь это все не нуж­но дол­го го­то­вить, мож­но прос­то ку­пить и разо­греть.

Что­бы со­хра­нить строй­ность, хо­ле­ри­кам луч­ше дер­жать под ру­кой ово­щи и фрук­ты вмес­то чип­сов и сла­дос­тей, а так­же сто­ит по­тра­тить хо­тя бы один день в не­де­лю на при­го­тов­ле­ние не­сколь­ких го­ря­чих блюд, ко­то­рые мож­но разо­гре­вать не­сколь­ко дней спус­тя.

Или же за­ка­зы­вать го­то­вые обе­ды – од­на­ко, со­сто­я­щие из здо­ро­вых про­дук­тов, при­го­тов­лен­ных с ма­лым ко­ли­чест­вом жи­ров. Ди­е­та для хо­ле­ри­ка - лю­бая, но не слиш­ком стро­гая и не из тех, при ко­то­рых на­до скру­пу­лез­но под­счи­ты­вать ка­ло­рии.

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