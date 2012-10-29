В Китае выпустили первую в мире вакцину против гепатита Е

Китайская фармацевтическая компания Xiamen Innovax Biotech объявила сегодня о выпуске на рынок первой в мире вакцины против гепатита Е, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Вакцина, разработанная специалистами Сямэньского университета и компании Xiamen Innovax Biotech, поступила в продажу после проведения клинических испытаний с участием 113 тысяч добровольцев.

По словам генерального менеджера Xiamen Innovax Biotech Гао Юнчжуна, компания в сотрудничестве с правительством намерена вакцинировать жителей Китая, подверженных повышенному риску заражения гепатитом Е. Кроме того, вакцина может быть предложена для использования в других странах мира.

Вирус гепатита Е распространяется через загрязненную воду и пищу. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно гепатитом Е заболевают около 20 миллионов человек. В Китае гепатит Е является одной из наиболее распространенных форм вирусного гепатита. Эта болезнь также распространена в ряде стран Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Центральной Америки.