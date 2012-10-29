Как замедлить старение?

Недавние исследования показали, что оставаться здравомыслящим в процессе старения скорее помогут занятия зарядкой, нежели решение кроссвордов.

В исследовании принимали участие около 700 человек, проживающих в Великобритании. Люди, которые остались физически активными в пожилом возрасте, как правило, мыслят разумнее, чем те, кто не занимался упражнениями, пишет Raut.ru.

Мозг обычно уменьшается в конце взрослой жизни человека. Учёные полагают, что это сокращение и вызывает возрастное ухудшение памяти. Участникам исследования провели рентген мозга в возрасте 73 лет. Тремя годами ранее, в возрасте 70, все участники были опрошены по поводу отдыха и физической деятельности, которой они занимаются. В результате было установлено, что у наиболее физически активных людей, как правило, больший объём серого и нормальный объём белого вещества (отвечающего за мышление и память). Ученые пришли к выводу, что физическая активность не даёт развиваться атрофии мозга.

Также доказано, что никогда не поздно начать защищать мозг с помощью упражнений. Была набрана группа из 120 неактивных пожилых людей без признаков слабоумия. Одна половина начала скромные физические упражнения (ходьба в умеренном темпе в течение 30-45 минут три раза в неделю), другая половина занималась растяжкой и тонизирующими упражнениями. Через год МРТ мозга показало, что ключевая область головного мозга, связанная с памятью (гиппокамп), была немного больше у первой группы и сократилась незначительно у второй.

Вонда Райт, ортопедический хирург и доктор медицинских наук, изучающая старение спортсменов, говорит, что снижения умственных способностей в пожилом возрасте можно избежать. "Никогда не бывает слишком поздно использовать потенциал нашего тела, чтобы стать сильнее. Не существует таблеток, которые могут сделать то же самое, что и физические упражнения".

Отметим, британские учёные выяснили, что интеллектуальное развитие человечества достигло своего пика, и нам с точки зрения законов физики и физиологии невозможно стать ещё умнее. Кстати, по мнению учёных, развитие мозга начиналось с его умения чувствовать запахи. Поэтому млекопитающие имеют самый большой мозг по сравнению с другими видами, обитающими на нашей планете.

Также вспомним, что 30 сентября в Киеве более 12 тысяч человек установили мировой рекорд, приняв участие в самой массовой утренней зарядке.

korzonews.info