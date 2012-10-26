10 привычек, делающих нас несчастными на работе

Счастье - в карьере или личной жизни - чаще приходит после отказа, а не после приобретения. Интернет-издание Business Insider составило список 10 привычек, отказавшись от которых вы сделаете рабочее место более счастливым и приятным для вас.

Обвинять

Люди совершают ошибки. Сотрудники не оправдывают ожиданий. Поставщики задерживают с поставкой. Вы начинаете винить всех за ваши проблемы. Но правильно ли это и не следует ли в первую очередь винить себя? Возможно, вы плохо обучили персонал. Возможно, вы не обеспечили бизнес резервным запасом. Или просто ждете слишком многого от других. Берите ответственность на себя и меньше вините окружающих.

Производить впечатление

Вас любят не за вашу одежду, автомобиль, должность или карьерный рост. Все это не более чем внешние атрибуты. Хотя некоторые предпочитают именно их, а не лично вас. Но в этом случае трудно надеяться на настоящие отношения с этими людьми. Не пытайтесь производить впечатление, и всегда будьте самим собой.

Цепляться за привычное

Когда вы боитесь или не уверены в себе, вы подсознательно держитесь за старое, привычное и знакомое, даже если это и не очень хорошо для вас. Но отсутствие страха не приносит счастья. Не держитесь за то, что не делает вас счастливым. Старайтесь достичь того, что вы хотите, пусть это даже новое и неизведанное. Если вы не достигнете желаемой цели, дорога к ней сделает вас счастливым.

Прерывание

Прерывание не просто грубость. Когда вы перебиваете, это выглядит так, как будто вы говорите собеседнику: "Я вас не слушаю, и мне неинтересно, о чем вы говорите". Хотите нравиться людям? Внимательно слушайте, что они говорят, и задавайте больше вопросов. Вас будут любить за это!

Хныканье

Ваши слова имеют силу, особенно над вами. Нытье по поводу различных проблем лишь ухудшает настроение. Если произошло что-то плохое, не тратьте время на хныканье. Направьте все свои усилия на разрешение проблемы. Меньше слов - больше дела.

Контроль

Вы можете быть большим начальником, даже ключевой фигурой индустрии. Тем не менее вы можете контролировать только себя. Любой контроль над другими не может продолжаться долго, так как для его выполнения необходимы сила, страх, власть и насилие, что не делает нас счастливыми. Найдите людей, которые добровольно захотят следовать за вами и слушаться вас. В этом случае они будут работать больше, инициативнее и творчески.

Критика

Вы имеете лучшее образование, больше опыта, и вы прошли огонь, воду и медные трубы. Но все это не делает вас умнее, лучше и более проницательным. Все это делает вас лишь вами: уникальным и неповторимым. Все отличаются друг от друга, и все очень разные. Цените различие, а не недостатки - в этом случае вы увидите людей и себя в лучшем свете.

Поучать

У критики есть "брат", имя которого поучение. И у них имеется один "отец" - осуждение. Чем выше по карьерной лестнице вы поднимаетесь, тем больше вероятность того, что вы считает себя умнее и опытнее и у вас появляется желание поучать других. Когда вы говорите подчиненным тоном Всевышнего, они вас слышат, но не слушают.

Жить прошлым

Прошлое, конечно, важно. Но, сделав вывод из прошлых ошибок, двигайтесь вперед. Когда кто-то совершает ошибки, не ругайте его и будьте к нему снисходительным. Не зацикливайтесь на старых недочетах и промахах. Проанализируйте, что было неправильно, и больше не совершайте подобных ошибок.

Страх

Мы много чего боимся, в том числе потенциальных угроз и бессилия перед будущим. Из-за боязни мы начинаем колебаться и откладывать принятие важного решения. Тем временем проходят дни, недели, месяцы и даже годы, и мы постепенно расстаемся с нашими мечтами. Не позволяйте страху контролировать вас. Начинайте осуществлять ваши мечты сегодня. Если вы хотите начать новый бизнес - сделайте первый шаг сегодня. Если вы хотите поменять работу - начните поиск работы сегодня. Время - самый ценный капитал, который у нас есть. Потеря времени - единственное, чего вы должны бояться.

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