Почему нельзя отказываться от жиров
Жиры входят в состав клеток и необходимы для их обновления. Особенно много жироподобных соединений в нервных тканях и головном мозге...
Пытаясь похудеть, многие женщины стараются полностью исключить из своего рациона жирную пищу. Однако делать этого не стоит. Почему?
Вердикты ученых
Раньше ситуация с употреблением жирных продуктов была ясной: сливочное масло и сало вредны, растительные масла полезны. А вообще без жиров еще лучше: будешь стройным и здоровым.
Однако в последние годы некоторые незыблемые утверждения диетологии прошлого века были опровергнуты. Самое масштабное исследование по изучению зависимости здоровья от потребления жиров было начато в США еще в первой половине XX века.
Оно продолжается до сих пор. Однако уже сейчас ученые пришли к выводу, что наиболее здоровы и физически активны люди, находящиеся на смешанной диете. В их рационе и животные, и растительные жиры.
Совсем отказываться от жиров нельзя. Ведь при их нехватке организм начинает перерабатывать в жиры углеводы. И это не лучший вариант, поскольку из углеводов получаются далеко не самые полезные жиры.
За последние 10–15 лет массовое использование обезжиренных продуктов в США не привело к уменьшению числа толстяков.
Мало того, число американцев с ожирением постоянно растет. Увеличивается и заболеваемость сахарным диабетом, что напрямую связано с лишним весом.
Так что для здоровья безжировая диета не менее вредна, чем постоянное злоупотребление жирной пищей. Недостаток жиров приводит к общему нарушению обмена веществ.
Еще одно достаточно популярное убеждение: маргарин полезнее масла – также не выдержало проверки временем. В маргарине действительно нет холестерина.
Зато в нем содержатся трансжиры – «сломавшиеся» жирные кислоты, не характерные для нормальных продуктов.
Недавно во влиятельном английском медицинском журнале были опубликованы удивительные результаты многолетнего наблюдения за 80 тысячами медсестер. Оказалось, что у любителей продуктов с трансжирами значительно возрастает смертность от ишемической болезни сердца и инфарктов миокарда.
Энергия жира
Жирные продукты – источник энергии, они участвуют в обогреве тела. В экстренных ситуациях запас жиров позволяет достаточно долго обходиться без еды. Особенно необходимы жиры жителям северных широт.
При низкой окружающей температуре стоит ежедневно утром съедать небольшой кусочек сливочного масла или какой-то другой сытной пищи. Накапливаясь в подкожной клетчатке и ткани, окружающей внутренние органы, жиры обеспечивают теплоизоляцию организма. Тем самым уменьшается риск переохлаждения.
Недаром основу рациона многих северных народов составляет жирная рыба. Народы Крайнего Севера реже страдают от атеросклероза и гипертонической болезни. Хотя и употребляют очень жирную пищу на протяжении всей своей жизни. Ученые связывают этот факт с пользой рыбьего жира.
Для ума и красоты
Жиры входят в состав клеток и необходимы для их обновления. Особенно много жироподобных соединений в нервных тканях и головном мозге.
Поэтому скудное питание в младенчестве наносит непоправимый ущерб интеллекту. При недостаточном употреблении жиров у школьников возможно нарушение концентрации внимания и снижение успеваемости.
Холестерин незаменим для выработки биологически активных веществ: желчных кислот, половых и некоторых других гормонов. Если в организме женщины не хватает жира, у нее исчезают месячные, невозможно зачатие.
Только с жирной пищей усваиваются жирорастворимые витамины – А, Е, D, К. Витамины и жиры необходимы, чтобы хорошо росли волосы, а кожа была здоровой, красивой и гладкой.
Некоторые жирные кислоты незаменимы. Мы обязательно должны получать их с пищей, поскольку человеческий организм сам не умеет их вырабатывать. Такие незаменимые жиры содержатся в рыбе и рыбьем жире, в льняном масле и в некоторых других растительных продуктах.
Правильное соотношение незаменимых жиров содержит средиземноморская диета, включающая оливковое масло и дары моря. Незаменимые жирные кислоты регулируют обмен холестерина и необходимы нашим сосудам.
О пользе пышных форм
Важен жир и для правильного формирования тела. У очень худых женщин есть риск опущения почек. Ведь наш внутренний жир подобно подушке поддерживает органы и амортизирует удары.
Доказано, что у худых женщин остеопороз и переломы встречаются чаще, чем у полных. Поэтому при недостатке массы тела ежедневно необходимо есть пищу, содержащую легкоусвояемые молочные и растительные жиры.
Натуральные – полезнее
Очень важен и состав жирной пищи. Если свою «норму» мы будем получать из печенья, шашлыка и рафинированного растительного масла, то особой пользы здоровью не принесем.
Главный принцип нынешней диетологии довольно прост: чем натуральнее, тем лучше. Это значит, что самыми лучшими считаются жиры, которые не прошли никакой обработки. Другими словами, это растительные жиры в составе семян, жирная рыба, натуральная сметана. В этом случае человек застрахован от неполезных добавок и получает все необходимые составляющие каждого из жиров.
Поэтому не увлекайтесь продуктами с трансжирами. Их много в сдобных изделиях, начинке для конфет. В чипсах, картофеле-фри, крекерах, печенье и прочих кондитерских изделиях таких молекул может быть от 30 до 50%.
«Тяжелым» продуктом для организма и, в частности, для печени является пальмовое масло. Оно входит в состав некоторых сортов шоколада и «одноразовой» лапши. Поэтому продукты с пальмовым маслом не должны присутствовать на нашем столе ежедневно.
Что выбрать
Животный жир, от которого не следует отказываться, – молочный. В нем содержится около 20 жирных кислот высокой биологической ценности. Лучше всего усваиваются кисломолочные продукты нормальной жирности.
Очень полезны продукты, богатые кислотами семейства омега-3, – льняное масло, морская рыба. Доказано, что омега-3 кислоты важны для профилактики атеросклероза. Постарайтесь хотя бы пару раз в неделю есть рыбу. Добавляйте в пищу смесь растительных масел, чтобы получить разнообразные жирные кислоты. Смешивайте оливковое, подсолнечное и кукурузное масла непосредственно перед заправкой салата.
Самое полезное для здоровья масло – нерафинированное, холодного отжима. Если вам не нравится его вкус, можете просто ежедневно есть оливки, авокадо, семечки или орехи.