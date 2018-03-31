Почему нельзя отказываться от жиров

Пы­та­ясь по­ху­деть, мно­гие жен­щи­ны ста­ра­ют­ся пол­ностью ис­клю­чить из сво­е­го ра­ци­о­на жир­ную пи­щу. Од­на­ко де­лать это­го не сто­ит. По­че­му?

Вер­дик­ты уче­ных

Рань­ше си­ту­а­ция с упо­треб­ле­ни­ем жир­ных про­дук­тов бы­ла яс­ной: сли­воч­ное мас­ло и са­ло вред­ны, рас­ти­тель­ные мас­ла по­лез­ны. А во­об­ще без жи­ров еще луч­ше: бу­дешь строй­ным и здо­ро­вым.

Од­на­ко в по­след­ние го­ды не­ко­то­рые не­зыб­ле­мые утверж­де­ния ди­е­то­ло­гии про­ш­ло­го ве­ка бы­ли опро­верг­ну­ты. Са­мое мас­штаб­ное ис­сле­до­ва­ние по изу­че­нию за­ви­си­мос­ти здо­ровья от по­треб­ле­ния жи­ров бы­ло на­ча­то в США еще в пер­вой по­ло­ви­не XX ве­ка.

Оно про­дол­жа­ет­ся до сих пор. Од­на­ко уже сей­час уче­ные при­шли к вы­во­ду, что наибо­лее здо­ро­вы и фи­зи­чес­ки ак­тив­ны лю­ди, на­хо­дя­щи­е­ся на сме­шан­ной ди­е­те. В их ра­ци­о­не и жи­вот­ные, и рас­ти­тель­ные жи­ры.

Со­всем от­ка­зы­вать­ся от жи­ров не­льзя. Ведь при их не­хват­ке ор­га­низм на­чи­на­ет пе­ре­ра­ба­ты­вать в жи­ры уг­ле­во­ды. И это не луч­ший ва­ри­ант, по­сколь­ку из уг­ле­во­дов по­лу­ча­ют­ся да­ле­ко не са­мые по­лез­ные жи­ры.

За по­след­ние 10–15 лет мас­со­вое ис­поль­зо­ва­ние обез­жи­рен­ных про­дук­тов в США не при­ве­ло к умень­ше­нию чис­ла толс­тя­ков.

Ма­ло то­го, чис­ло аме­ри­кан­цев с ожи­ре­ни­ем по­сто­ян­но рас­тет. Уве­ли­чи­ва­ет­ся и за­бо­ле­ва­е­мость са­хар­ным диа­бе­том, что на­пря­мую свя­за­но с лиш­ним ве­сом.

Так что для здо­ровья без­жи­ро­вая ди­е­та не ме­нее вред­на, чем по­сто­ян­ное зло­упо­треб­ле­ние жир­ной пи­щей. Не­до­ста­ток жи­ров при­во­дит к об­ще­му на­ру­ше­нию об­ме­на ве­ществ.

Еще од­но до­ста­точ­но по­пу­ляр­ное убеж­де­ние: мар­га­рин по­лез­нее мас­ла – так­же не вы­дер­жа­ло про­вер­ки вре­ме­нем. В мар­га­ри­не дейст­ви­тель­но нет хо­лес­те­ри­на.

За­то в нем со­дер­жат­ся тран­с­жи­ры – «сло­мав­ши­е­ся» жир­ные кис­ло­ты, не ха­рак­тер­ные для нор­маль­ных про­дук­тов.

Не­дав­но во вли­я­тель­ном ан­глий­ском ме­ди­цин­ском жур­на­ле бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны уди­ви­тель­ные ре­зуль­та­ты мно­го­лет­не­го на­блю­де­ния за 80 ты­ся­ча­ми мед­сес­тер. Ока­за­лось, что у лю­би­те­лей про­дук­тов с тран­с­жи­ра­ми зна­чи­тель­но воз­рас­та­ет смерт­ность от ише­ми­чес­кой бо­лез­ни серд­ца и ин­фарк­тов мио­кар­да.

Энер­гия жи­ра

Жир­ные про­дук­ты – ис­точ­ник энер­гии, они участ­ву­ют в обо­гре­ве те­ла. В экстрен­ных си­ту­а­ци­ях за­пас жи­ров по­зво­ля­ет до­ста­точ­но дол­го об­хо­дить­ся без еды. Осо­бен­но не­об­хо­ди­мы жи­ры жи­те­лям се­вер­ных ши­рот.

При низ­кой окру­жа­ю­щей тем­пе­ра­ту­ре сто­ит еже­днев­но ут­ром съедать не­боль­шой ку­со­чек сли­воч­но­го мас­ла или ка­кой-то дру­гой сыт­ной пи­щи. На­кап­ли­ва­ясь в под­кож­ной клет­чат­ке и тка­ни, окру­жа­ю­щей внут­рен­ние ор­га­ны, жи­ры обес­пе­чи­ва­ют теп­ло­изо­ля­цию ор­га­низ­ма. Тем са­мым умень­ша­ет­ся риск пе­ре­ох­лаж­де­ния.

Не­да­ром ос­но­ву ра­ци­о­на мно­гих се­вер­ных на­ро­дов со­став­ля­ет жир­ная ры­ба. На­ро­ды Край­не­го Се­ве­ра ре­же стра­да­ют от ате­рос­кле­ро­за и ги­пер­то­ни­чес­кой бо­лез­ни. Хо­тя и упо­треб­ля­ют очень жир­ную пи­щу на про­тя­же­нии всей сво­ей жиз­ни. Уче­ные свя­зы­ва­ют этот факт с поль­зой рыбь­е­го жи­ра.

Для ума и кра­со­ты

Жи­ры вхо­дят в со­став кле­ток и не­об­хо­ди­мы для их об­нов­ле­ния. Осо­бен­но мно­го жи­ро­по­доб­ных со­еди­не­ний в нер­в­ных тка­нях и го­лов­ном моз­ге.

По­это­му скуд­ное пи­та­ние в мла­ден­чест­ве на­но­сит не­по­пра­ви­мый ущерб ин­тел­лек­ту. При не­до­ста­точ­ном упо­треб­ле­нии жи­ров у школь­ни­ков воз­мож­но на­ру­ше­ние кон­цент­ра­ции вни­ма­ния и сни­же­ние успе­ва­е­мос­ти.

Хо­лес­те­рин не­за­ме­ним для вы­ра­бот­ки био­ло­ги­чес­ки ак­тив­ных ве­ществ: желч­ных кис­лот, по­ло­вых и не­ко­то­рых дру­гих гор­мо­нов. Если в ор­га­низ­ме жен­щи­ны не хва­та­ет жи­ра, у нее ис­че­за­ют ме­сяч­ные, не­воз­мож­но за­ча­тие.

Толь­ко с жир­ной пи­щей усва­ива­ют­ся жи­ро­раство­ри­мые ви­та­ми­ны – А, Е, D, К. Ви­та­ми­ны и жи­ры не­об­хо­ди­мы, что­бы хо­ро­шо рос­ли во­ло­сы, а ко­жа бы­ла здо­ро­вой, кра­си­вой и глад­кой.

Не­ко­то­рые жир­ные кис­ло­ты не­за­ме­ни­мы. Мы обя­за­тель­но долж­ны по­лу­чать их с пи­щей, по­сколь­ку че­ло­ве­чес­кий ор­га­низм сам не уме­ет их вы­ра­ба­ты­вать. Та­кие не­за­ме­ни­мые жи­ры со­дер­жат­ся в ры­бе и рыбь­ем жи­ре, в льня­ном мас­ле и в не­ко­то­рых дру­гих рас­ти­тель­ных про­дук­тах.

Пра­виль­ное со­от­но­ше­ние не­за­ме­ни­мых жи­ров со­дер­жит сре­ди­зем­но­мор­ская ди­е­та, вклю­ча­ю­щая олив­ко­вое мас­ло и да­ры мо­ря. Не­за­ме­ни­мые жир­ные кис­ло­ты ре­гу­ли­ру­ют об­мен хо­лес­те­ри­на и не­об­хо­ди­мы на­шим со­су­дам.

О поль­зе пыш­ных форм

Ва­жен жир и для пра­виль­но­го фор­ми­ро­ва­ния те­ла. У очень ху­дых жен­щин есть риск опу­ще­ния по­чек. Ведь наш внут­рен­ний жир по­доб­но по­душ­ке под­дер­жи­ва­ет ор­га­ны и амор­ти­зи­ру­ет уда­ры.

До­ка­за­но, что у ху­дых жен­щин ос­тео­по­роз и пе­ре­ло­мы встре­ча­ют­ся ча­ще, чем у пол­ных. По­это­му при не­до­стат­ке мас­сы те­ла еже­днев­но не­об­хо­ди­мо есть пи­щу, со­дер­жа­щую лег­ко­ус­во­я­е­мые мо­лоч­ные и рас­ти­тель­ные жи­ры.

На­ту­раль­ные – по­лез­нее

Очень ва­жен и со­став жир­ной пи­щи. Если свою «нор­му» мы бу­дем по­лу­чать из пе­ченья, шаш­лы­ка и ра­фи­ни­ро­ван­но­го рас­ти­тель­но­го мас­ла, то осо­бой поль­зы здо­ровью не при­не­сем.

Глав­ный прин­цип ны­неш­ней ди­е­то­ло­гии до­воль­но прост: чем на­ту­раль­нее, тем луч­ше. Это зна­чит, что са­мы­ми луч­ши­ми счи­та­ют­ся жи­ры, ко­то­рые не про­шли ни­ка­кой об­ра­бот­ки. Дру­ги­ми сло­ва­ми, это рас­ти­тель­ные жи­ры в со­ста­ве се­мян, жир­ная ры­ба, на­ту­раль­ная сме­та­на. В этом слу­чае че­ло­век за­стра­хо­ван от не­по­лез­ных до­ба­вок и по­лу­ча­ет все не­об­хо­ди­мые со­став­ля­ю­щие каж­до­го из жи­ров.

По­это­му не увле­кай­тесь про­дук­та­ми с тран­с­жи­ра­ми. Их мно­го в сдоб­ных из­де­ли­ях, на­чин­ке для кон­фет. В чип­сах, кар­то­фе­ле-фри, кре­ке­рах, пе­ченье и про­чих кон­ди­тер­ских из­де­ли­ях та­ких мо­ле­кул мо­жет быть от 30 до 50%.

«Тя­же­лым» про­дук­том для ор­га­низ­ма и, в част­нос­ти, для пе­че­ни яв­ля­ет­ся паль­мо­вое мас­ло. Оно вхо­дит в со­став не­ко­то­рых сор­тов шо­ко­ла­да и «од­но­ра­зо­вой» лап­ши. По­это­му про­дук­ты с паль­мо­вым мас­лом не долж­ны при­сут­ст­во­вать на на­шем сто­ле еже­днев­но.

Что вы­брать

Жи­вот­ный жир, от ко­то­ро­го не сле­ду­ет от­ка­зы­вать­ся, – мо­лоч­ный. В нем со­дер­жит­ся око­ло 20 жир­ных кис­лот вы­со­кой био­ло­ги­чес­кой цен­нос­ти. Луч­ше все­го усва­ива­ют­ся кис­ло­мо­лоч­ные про­дук­ты нор­маль­ной жир­нос­ти.

Очень по­лез­ны про­дук­ты, бо­га­тые кис­ло­та­ми се­мейст­ва оме­га-3, – льня­ное мас­ло, мор­ская ры­ба. До­ка­за­но, что оме­га-3 кис­ло­ты важ­ны для про­фи­лак­ти­ки ате­рос­кле­ро­за. По­ста­рай­тесь хо­тя бы па­ру раз в не­де­лю есть ры­бу. До­бав­ляй­те в пи­щу смесь рас­ти­тель­ных ма­сел, что­бы по­лу­чить раз­но­об­раз­ные жир­ные кис­ло­ты. Сме­ши­вай­те олив­ко­вое, под­сол­неч­ное и ку­ку­руз­ное мас­ла не­по­средст­вен­но пе­ред за­прав­кой са­ла­та.

Са­мое по­лез­ное для здо­ровья мас­ло – не­ра­фи­ни­ро­ван­ное, хо­лод­но­го от­жи­ма. Если вам не нра­вит­ся его вкус, мо­же­те прос­то еже­днев­но есть олив­ки, аво­ка­до, се­меч­ки или оре­хи.

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