Чем полезна хурма

Сейчас сезон хурмы, этого необычного восточного фрукта, который мы так любим и с нетерпением ждем каждую осень.

Для тех, кто любит хурму или еще не определился в своей симпатии к этому фрукту, мы решили напомнить о полезных веществах королька, и как он влияет на наш организм.

Калорийность хурмы составляет 63 ккал на 100 г.

Полезные свойства хурмы:

В хурме содержится до 25% сахарозы и фруктозы, а также витамины С и Р, провитамин А. Кроме того, хурма содержит большое количество железа, кальция, марганца, меди, калия, яблочную и лимонную кислоту.

Хурма - прекрасное тонизирующее средство. Она снимает усталость, успокаивает нервную систему, возвращает аппетит и улучшает работоспособность.

Хурма богата калием, кальцием, магнием, фосфором, железом и другими полезными веществами, необходимыми для хорошей и здоровой работы всех систем организма. Магний, который содержится в хурме, позволяет предотвратить образование камней в мочевом пузыре и в почках.

Сок хурмы помогает бороться с простудой. Сок одного плода можно смешать с тремя столовыми ложками теплой кипяченой воды и пить эту смесь несколько раз в день.

Вещества, которые содержатся в хурме, принимают активное участие в уничтожении кишечной палочки и золотистого стафилококка. Поэтому она незаменима в профилактике инфекционных и воспалительных заболеваний.

Хурма является профилактическим средством от атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний, а также защищает от онкологических заболеваний благодаря высокому содержанию в этом плоде магния, калия и бета-каротина.

А еще хурма богата антиоксидантами и пектином, поэтому ее рекомендуют употреблять при расстройстве пищеварения.

Еще одна уникальная особенность хурмы - небольшое содержание калорий, при этом она прекрасно утоляет голод.

Как правильно выбирать хурму:

Обычно сладкой и вкусной является хурма сорта королек. Определить ее можно по слегка приплюснутой форме. Сладкими и сочными будут и плоды, украшенные коричневыми полосками на кожице. Чем больше полосок, тем слаще вкус. Кроме того, чем мягче плод, тем он слаще.

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