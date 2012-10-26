Простуда или аллергия на осень?

Симптомы заболеваний очень часто практически идентичны.

Для большинства людей осень – это время простуд. Однако стало известно, что все основные симптомы простуды могут проявляться при аллергии на осень.

В это время года существует огромное количество возбудителей, например споры плесени от гниения листьев, пылевые клещи, сухая атмосфера в помещении.

Специалисты утверждают, что простуду от аллергии отличить можно, хотя симптомы очень практически идентичны. Страдающие от аллергии, например, чихают повторно, могут даже десятки раз подряд, в отличии от больных простудой.

Выделения из носа при аллергии обычно белого, прозрачного цвета, жидкие. А во время простуды эти выделения густой консистенции. Чихание, насморк и другие симптомы при аллергии, как правило, отмечаются в определенное время суток или при занятиях определенными видами деятельности. При простуде симптомы отмечаются постоянно, а достигают апогея после двух-трех дней.

Проявлениями аллергии становятся астма, экзема и насморк у чувствительных людей. Именно поэтому во избежание негативных последствий настоятельно советуют регулярно проветривать жилое помещение и увлажнять воздух.

korzonews.info