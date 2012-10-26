Газировка провоцирует у женщин инсульты

Если женщина позволяет себе в день выпивать по порции газировки, то однажды она может умереть от инсульта. Как подсчитали ученые, ежедневное употребление газировки повышает вероятность образования тромба примерно на 80%, пишет The Daily Mail. Мужчинам же это вряд ли грозит.

А, согласно статистике, по количеству смертей на счету инсульт обогнали лишь рак и болезни сердца. В 85% случаев происходит ишемический инсульт, при котором тромб отсоединяется и попадает в мозг, перекрывая кровоток.

Группа специалистов Осакского университета подчеркивает: для женщин опасны все виды газировки, включая "облегченные" версии. Стоит отметить, что ранее ученые уже не раз обвиняли газировку в провоцировании различных недугов, к примеру, диабета второго типа и ожирения.

Японские ученые следили за состоянием 40000 человек 40-59 лет в течение 18 лет. Ежедневно документировалось, что добровольцы ели. За это время примерно у 2000 произошел инсульт.

Сравнительный анализ выявил: женщины, каждый день выпивавшие по газировке, на 83% чаще страдали от ишемического инсульта по сравнению с дамами, почти никогда не пившими газировку. Связь инсульта и болезней сердца не удалось установить.

Меддэйли