Выявлен гормон, продлевающий жизнь на треть

Известно, что на некоторых животных сокращение потребления калорий действует позитивно, продлевая им жизнь. Но, как доказали эксперименты со специально выведенными мышами, аналогичный эффект производят инъекции с большой дозировкой одного гормона.

Данный гормон обычно вырабатывается во время голодания, заявляют Стивен Кливер и Дэвид Мангелсдорф из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса.

Как рассказывает New Scientist, ученые выяснили, что повышенная концентрация гормона FGF21 увеличивала продолжительность жизни лабораторных животных в среднем более чем на треть.

Получалось, голодать совершенно не нужно. Данный гормон есть и у человека. По мнению специалистов, FGF21 потенциально может подарить людям многие годы жизни. Гормон, возможно, работает, влияя на химические пути вроде пути инсулин-подобного фактора роста-1, задействованного в процессе старения.

FGF21 блокирует пути гормонов роста, сопряженные с недугами - раком, метаболическими расстройствами. Кстати, гормон уже тестировали на пациентах с нарушением обмена веществ.

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