Европарламент упростил торговлю лекарствами с Израилем
12:51, 24 октября 2012Зарубежные новости
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Европейский парламент дал свое согласие на упрощение торговли лекарствами с Израилем.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Европарламента в Страсбурге 23 октября.
За это решение проголосовали 379 депутатов, против – 230, воздержался 41.
Соглашение предусматривает, что лекарства, которые прошли сертификацию в Израиле, могут импортироваться в страны Евросоюза без дополнительной сертификации и наоборот.
Депутаты считают, что новое соглашение будет способствовать уменьшению цен и расширению перечня генетиков на рынке.
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