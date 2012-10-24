Европарламент упростил торговлю лекарствами с Израилем

Европейский парламент дал свое согласие на упрощение торговли лекарствами с Израилем.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Европарламента в Страсбурге 23 октября.

За это решение проголосовали 379 депутатов, против – 230, воздержался 41.

Соглашение предусматривает, что лекарства, которые прошли сертификацию в Израиле, могут импортироваться в страны Евросоюза без дополнительной сертификации и наоборот.

Депутаты считают, что новое соглашение будет способствовать уменьшению цен и расширению перечня генетиков на рынке.