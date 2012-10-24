С возрастом черты лица женщины неуклонно стремятся вниз. Обвисает кожа век, опускаются уголки губ, кожа на подбородке становится вялой, теряется привычный облик лица. Когда вы замечаете, что начались такие процессы с вашим лицом, вам поможет подтяжка лица, пишет e-news.com.ua.

Вернуть коже тонус и упругость помогут специальные маски для коррекции овала лица.

Эффективную маску для подтяжки лица можно приготовить в домашних условиях.

Самые простые и быстрые маски, это взбитый яичный белок или овсяная мука, разведенная водой до состояния крема или тонкий слой меда.

Можно смешивать эти ингредиенты.

Более сложная, но очень эффективная маска для подтяжки лица.

Измельчить на кофемолке до состояния муки:

1. 70-50 г чистого риса (не мытого)

2. Овсяные хлопья – ¼ от объема риса

3. Грецкий орех очищенный – 1 штука

Смешать в одной емкости и добавить кусочек зрелого мягкого банана толщиной 4 см. Вымесить до состояния сметаны, разбавляя водой.

Распариваем лицо над любым травяным отваром или компрессом, очищаем лицо любым мягким скрабом и накладываем маску на 20-25 минут.

Смываем маску для подтяжки лица теплой, обязательно кипяченной водой, затем умываемся очень холодной (обязательно кипяченной) водой. Смазать лицо тонким слоем увлажняющего крема.

Основные правила использования масок для подтяжки лица

1. Кожа лица перед такими масками должна быть очищена и распарена.

2. Кожа лица перед нанесением маски для подтяжки лица должна быть хорошо отскрабирована.

3. Во время применения маски для подтяжки лица необходимо лежать и соблюдать полную неподвижность лица.

4. Снимать маску для подтяжки лица нужно аккуратно, размачивая кожу.

5. Применять только кипяченную воду (без хлорки) или термальную.

6. Обязательно нанести увлажняющий крем после применения маски для подтяжки лица.

