Овсянка против морщин (рецепты)

Овсяная крупа - не только полноценный здоровый завтрак, но и чудесное косметическое средство. Воспользуйтесь нашими рецептами для красоты кожи.

Для гладкой и бархатистой кожи. 1 ст. ложку овсянки залейте стаканом воды, доведите до кипения, остудите и процедите. Регулярно перед сном протирайте лицо, шею и зону декольте.

Для разглаживания мелких морщинок.Сделайте отвар овсянки (1 ст. ложку овсянки залейте стаканом воды, доведите до кипения, остудите и процедите). Сделайте маску из марли (5-6 слоев), пропитайте ее овсяным отваром. Удобно лягте и положите маску на лицо на 30-35 минут.

Для увлажнения кожи. 1 ст. ложку овсяных хлопьев залейте горячим молоком так, чтобы оно покрыло хлопья. Накройте посуду со смесью крышкой и оставьте на 7-10 минут. Еще теплую смесь наложите обильным слоем на лицо, смойте через 15-20 минут теплой водой.

Для устранения шелушения. Смешайте 1 ст. ложку кефира и по 1 ч. ложке меда и размолотых овсяных хлопьев. Нанесите смесь на лицо на 20-25 минут, затем смойте водой комнатной температуры и нанесите питательный крем, советует Домашний очаг.