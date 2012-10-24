Позитивное мышление: мечты сбываются

Учеными давно доказано, что наши мысли во многом влияют на нашу жизнь. Как настроиться на позитив и изменить свою действительность к лучшему?

Мир – зеркало наших мыслей. Мысли влияют не только на самочувствие, но и на наше окружение. Если вас раздражает окружающая действительность, попытайтесь в первую очередь найти решение проблемы внутри себя. Что на самом деле беспокоит вас настолько, что вы видите окружающий мир в негативном свете? Думая о чем-то негативно, мы наносим вред самим себе. Даже головная боль во многих случаях вызвана именно внутренним отрицанием реальности и негативными мыслями.

Однако есть и хорошая новость. Благодаря правильному настрою и некоторым техникам мы способны качественно менять собственную жизнь.

Техника 1

Возьмите чистый лист бумаги. Нарисуйте на нем круг и впишите в этот круг свои самые сокровенные желания. Условие только одно – вы должны действительно этого желать и формулировать желания в настоящем времени, так, как будто бы они уже осуществились в вашей жизни. Теперь, когда у вас есть заветный листик с желаниями, проводите с ним по 20 минут утром и вечером, вдумчиво вчитываясь и визуализируя написанное. Уверяем, совсем скоро ваши мечты станут реальностью. Конечно, только если они были искренними и настоящими желаниями, а не навязанными обществом стереотипами.

Техника 2

Мечтаете съездить в Лондон или отдохнуть на Гоа? Все в ваших руках, вернее в мыслях. Сделайте доску визуализации, с яркими открытками или фотографиями с изображениями Лондона. Повесьте доску на самое видное место и … просто расслабьтесь. Ваш запрос отправлен, остается только ждать.

Важное замечание:

Занимаясь визуализацией, вы должны быть внутренне готовы одновременно к трем возможным ситуациям:

а) все будет именно так, как вы хотите.

б) все будет совсем не так, как вы хотите.

в) все будет даже лучше, чем вы хотите.

Если вы чувствуете внутреннюю готовность к этим трем ситуациям, все получится как в варианте «в».

И самое главное, чем больше позитива и добра вы посылаете в мир, тем больше к вам вернется.

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