Раздражительность повышает риск ранней смерти в три раза

Исследователи из Великобритании обнаружили взаимосвязь между продолжительностью жизни и чертами характера. В своей работе они проанализировали более десяти тысяч добровольцев средней возрастной категории. Наблюдение за участниками исследования на протяжении длительного времени, выявило для ученых, что у тех людей, которые считают себя счастливыми, продолжительность жизни в среднем на десять лет больше.

Противоположные результаты показали люди с повышенной раздражительностью и ворчливостью. Вероятность ранней смерти у них оказалась в три раза выше. Также исследователи установили, что у людей, которых сопровождает злость и недовольство, чаще встречается ишемическая болезнь сердца.

Таким образом, британские психологи на основании полученных результатов пришли к выводу, что позитивный психоэмоциональный настрой способствует долголетию. И доброжелательность, отзывчивость, оптимизм и другие положительные качества являются не просто цивилизованной моделью поведения, но и необходимым условием физического здоровья.

Гипотеза