Итальянским сейсмологам за неверный прогноз дали 6 лет тюрьмы
17:39, 23 октября 2012Зарубежные новости
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Виновны в непредумышелнном убийстве?
В Италии суд приговорил семерых членов комиссии по сейсмической ситуации к 6-ти годам тюремного заключения. Как сообщает "Эхо Москвы", они также должны будут выплатить компенсацию до 450-ти тысяч евро семьям погибших в результате разрушительного землетрясения, которое произошло в 2009-м году.
Среди осужденных - председатель комиссии, бывший президент Национального института геофизики Италии и руководитель Национального центра землетрясений. Суд посчитал экспертов виновными в непредумышленном убийстве, так как всего за пять дней до трагедии они дали неверные прогнозы. Последствия стихийного бедствия, произошедшего в Италии, устраняют до сих пор.
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