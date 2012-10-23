Итальянским сейсмологам за неверный прогноз дали 6 лет тюрьмы

В Италии суд приговорил семерых членов комиссии по сейсмической ситуации к 6-ти годам тюремного заключения. Как сообщает "Эхо Москвы", они также должны будут выплатить компенсацию до 450-ти тысяч евро семьям погибших в результате разрушительного землетрясения, которое произошло в 2009-м году.

Среди осужденных - председатель комиссии, бывший президент Национального института геофизики Италии и руководитель Национального центра землетрясений. Суд посчитал экспертов виновными в непредумышленном убийстве, так как всего за пять дней до трагедии они дали неверные прогнозы. Последствия стихийного бедствия, произошедшего в Италии, устраняют до сих пор.

