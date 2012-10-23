В Китае 300 человек отравились аммиаком

Три сотни человек получили отравления различной степени тяжести в результате утечки аммиака в китайской провинции Хубэй, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в водном хозяйстве "Дэянь" на озере Хунху, которое является крупнейшим пресным водоемом в провинции. Сигнал об утечке большого объема аммиака, используемого предприятием для работы холодильных установок, поступил в полицию вечером в понедельник.

На место происшествия немедленно выехали пожарные, медики и представители местной власти. В срочном порядке были эвакуированы сотрудники предприятия, район происшествия оцеплен.

По информации издания, признаки отравления аммиаком были выявлены примерно у трехсот человек, более сотни из них госпитализированы. Несколько пострадавших находятся в коме.

На сайте компании "Дэянь", основанной в 1994 году, говорится, что предприятие занимается экотуризмом и разведением пресноводных рыб. Головной офис компании расположен на озере Хунху в провинции Хубэй.