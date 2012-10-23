Одежда влияет на поведение людей

Поведение человека зависит от того, в чем он одет. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного Университета. Также они утверждают, что одежда – это средства воздействия на окружающих людей.

Надевая ту или иную одежду, человек перенимает ее качества, отмечает автор исследования Адам Галински. Например, строгий деловой костюм помогает ощутить себя деловым человеком и произвести должное впечатление на окружающих.

Во время эксперимента добровольцам предложили надеть белый халат. В одном случае им говорили, что эта вещь принадлежит врачу, а в другом – что художнику. В первом случае люди становились более внимательными, а во втором проявляли креативные способности.

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