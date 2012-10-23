Самые опасные диеты

Как утверждают специалисты, свыше миллиарда человек по всему миру имеют избыточный вес.

На актуальность проблемы не влияют социальная и профессиональная принадлежности, зона проживания, возраст и пол. Избыточный вес почти у половины населения развитых стран, 30% из которых страдают ожирением.

Основная причина ожирения– неправильное питание, в том числе и переедание. Причины при этом называются разные: стрессы, недостаток положительных эмоций, невозможность соблюдения режима питания, ограниченность выбора рациона питания.

Поэтому наиболее эффективным и быстрым способом борьбы с лишним весом чаще всего считаются диеты, отличающиеся доступностью и не требующие посещения больницы.

Немалая часть девушек и женщин постарше, мечтая избавиться от лишних килограммов, увлекаются разнообразными диетами, не придавая значения тому, насколько они безвредны для здоровья.

Ученые проанализировали диеты и составили из них Топ-5 наиболее опасных диет, которые не просто особенно вредны, но и грозят необратимыми последствиями для здоровья:

1. Таблеточная диета – признана самой опасной. Насмотревшись всевозможной рекламы, приписывающей всяким таблеткам, чаям и остальным примочкам чудодейственную эффективность, женщины, не чуя под собой ног, несутся в аптеки, надеясь, что десятки лишних килограммов исчезнут за один месяц. В действительности же, глотание горстей таблеток, запиваемых литрами чаев, сильно вредит женскому организму и чревато всяческими заболеваниями.

2. Питьевая диета – ее особенность в необходимости употребления исключительно жидкой пищи. Мало кому известно, что при таком режиме питания затормаживается работа кишечника.

3. Монодиета – относится к самым популярным диетам и предполагает употребление в пищу исключительно яблок или гречневой каши, или какого-либо другого продукта. Вред таких диет заключается в ограничении организма в получении полезных веществ. Отсутствие необходимости что-либо перерабатывать затормаживает работу организма. В дальнейшем может быть нарушен обмен веществ.

4. Белковая диета – связана с необходимостью исключения из рациона продуктов, не содержащих белков. Девушки начинают употреблять исключительно рыбу и мясо, отказываясь от мучных изделий, фруктов и овощей. Это очень вредно отражается на почках и обмене веществ.

5. Сладкая диета – сладкоежкам может показаться мечтой: питаться только сладостями, да еще и худея при этом. Но не все так безоблачно. По мнению врачей, поступление в организм огромного количества углеводов может стать причиной возникновения сильных головных болей, недомогания и нарушить жизненные циклы организма.

Конечно, никто не собирается отменять диеты. Однако не стоит мучить себя, изнурять организм. Помните, что вредные и бесполезные диеты не только отнимут время, силы и нервы, но и просто не дадут желаемого результата, пишет medvesti.com.

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