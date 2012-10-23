Белорусы создали лекарство от страха

Белорусские физиологи разработали препарат, который влияет на поведение человека и помогает ему стать бесстрашным. Препарат наносится на слизистую оболочку носовой полости.

Основой лекарства от страха являются эндотоксины – ферменты кишечной палочки, которые активно участвуют в укреплении иммунной системы. Лабораторный эксперимент на грызунах показал, что, попадая в организм животного, эндотоксины избавляют его от страха.

Получив препарат, грызуны перестали прятаться в норах и начали перемещаться по открытому пространству, что нехарактерно для их обычного поведения.

Разработка предназначена для лечения психических заболеваний, фобий, нервных расстройств, которые вызваны беспочвенными опасениями.

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