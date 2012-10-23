Туман продолжает затруднять работу аэропортов в Польше

Часть аэропортов в Польше сегодня во второй половине дня возобновила работу, однако сильный туман может снова парализовать авиадвижение в некоторых из них, в том числе в крупнейшем в стране - имени Фредерика Шопена в Варшаве.

Представитель этого аэропорта Анета Винницка-Дамарска сообщила УНИАН, что вчера из-за сильного тумана не состоялось 39 прилетов и отлетов, и большая часть рейсов реализуется со значительными опозданиями.

"К сожалению, синоптики прогнозируют возвращение тумана", - сказала она.

Представитель аэропорта заметила, что в первой половине дня туман был настолько сильным, что вертикальная видимость составляла "ноль метров".

Ранее пресс-секретарь аэропорта Пшемислав Пшибильский в телеэфире отмечал, что утром горизонтальная видимость была на уровне 300 м, что на 100 м меньше, чем позволяет приземлять самолеты установленная в варшавском аэропорту система ILS второй категории.

А.Винница-Дамарска сообщила, що в прошлом году из-за туманов аэропорт имени Фредерика Шопена простаивал 127 часов.

Польськие СМИ отмечают, что столичный аэропорт, обслуживающий более 40% авиадвижения в стране, планирует внедрить систему ILS cамой высокой - третьей категории, позволяющую сажать самолеты даже при нулевой видимости, с 2014 года. Среди аэропортов, оборудованых этой системой, киевский «Борисполь», а также аэропорты в Берлине, Франкфурте, Праге и Будапеште.

Как сообщал УНИАН, сильный туман затрудняет работу аэропортов в Польше начиная с утра 21 октября и, среди прочего, стал причиной отмены поездки Президента Бронислава Коморовского в Познань.

В Польше работают 11 гражданских аэропортов.