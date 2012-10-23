60% детей не хватает родительского внимания

6-ти из 10 детей не хватает родительского внимания – они хотели бы, чтоб родители проводили с ними больше времени.

Такой вывод сделали сотрудники Британского института семьи и воспитания на основании результатов нового исследования, передает LikarInfo.

В опросе участвовали 255 детей в возрасте 6-10 лет, а также один из родителей ребенка. 80% мам и пап признались, что только 1-2 раза в неделю уделяют своим детям достаточно внимания. При этом почти 65% родителей считает, что важно не количество, а качество времени, проведенного с ребенком.

Между тем, родительское внимание оказалось для детей в самом большом дефиците – его не хватает почти 60% детей. Только 4 из 10 детей хотели бы проводить больше времени с друзьями, а 7% не хватает общения с братьями и сестрами.