Как питаются украинцы: курица с картошкой и хлебом...

Большинство наших сограждан не имеют средств для качественного питания, а свои проблемы "решают" водкой.

Вместо говядины - дешевая курятина, вместо фруктов и овощей - картофель и хлеб. Все чаще к такому выбору стали приходить украинцы, стоя перед полками в продуктовых магазинах.

Вернее, к этому выбору их подталкивает содержание их кошельков - позволить себе свежие фрукты, качественное мясо и молочные продукты с каждым днем может все меньше семей. За прошедшие пять лет цены на продукты выросли почти на 60%, а зарплаты лишь на 15-20%.

Курица с картошкой и хлебом

"В кризис украинцы разительно сократили свои расходы на питание. За текущие пять лет стандартный продуктовый набор рядового украинца сильно изменился. Покупатель перешел на более дешевые молочные продукты - молоко в пакетах, а не в бутылках, экономит на мясе, почти не покупает рыбу и творог. В 2011 году цены на фрукты и овощи были невысоки, поэтому за этими двумя секторами не было существенного провисания в последнее время", - рассказала ТСН.ua Мария Лысенко, член общественной организации "Здоровье".

В подтверждение своих слов он приводит данные Госкомстата. Так, согласно официальной статистике, за текущие пять лет в Украине заметно снизилось потребление соков и газированных минеральных вод - на 30 и 26%.

Мяса граждане стали есть больше - 51,2 кг/год на человека в 2011-м против 45,7 кг/год в 2007-м. Эксперты объясняют это массовым переходом мясоперерабатывающих предприятий на более дешевый продукт - курятину. Потребление говядины сократилось в 2,7 раза - с 9 кг/год на человека до 3,3 кг.

А вот свинину и сало покупать украинцы меньше не стали - наши соотечественники ее едят почти в том же количестве, что и в докризисном (богатом) 2007 году: 10,4 кг на человека в 2011 году против 11,7 кг на человека в 2007 году.

Правда, пришлось экономить на молочных продуктах. За минувшую пятилетку продажи сыров упали на 25%, сливочного масла - на 24%, кисломолочных продуктов - на 11%. Но заменили "молочку" в рационе не мучные изделия и не каши. Пекари и крупомолы также жалуются на снижение объемов продаж. Так, потребление хлебобулочных изделий снизилось на 11% - с 123 до 110 кг/год на человека. Однако хлеб все равно занимает одно из главных мест в рационе украинцев.

В то же время, в рационе населения увеличилась доля дешевых овощей, вроде картофеля и бахчевых - прирост 8 и 37% соответственно.

Основная причина - в Украине растет уровень бедности. "Украинцы имеют значительные проблемы с равновесием собственного бюджета. Бедными считаются те, которые тратят более 60% семейного бюджета на питание. За прошлый год процент таких людей в Украине вырос до 41,5%", - объясняет старший менеджер Программы развития ООН Екатерина Рыбальченко.

По данным ООН за год в Украине процент людей, которые недоедают, то есть потребляют меньше 2 100 килокалорий в сутки, вырос до 16,2%. Отметим, в 2008 году уровень бедности снижался, сегодня же Украина вернулась на уровень 2006 года.

Запить проблему

Тем не менее, сокращение доходов и рост цен на продукты питания, как ни странно, не снизили количество потребления спиртного в Украине. Наоборот, последние тенденции говорят о том, что украинцы стали чаще покупать крепкие алкогольные напитки. Так, по данным ассоциации "Укрводка", в Украине в январе-июне 2012 года увеличилось производство водки на 15,1%, до 15,43 млн дал, из которых на внутреннем рынке продано 12,99 млн дал, что на 20,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А вот производство пива и вина в Украине сократилось. По данным ассоциации "Укрпиво" в январе-июне потребления пива снизилось на 2%. По словам директора ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергея Михалечко, продажи вина упали на четверть. "Вино всегда было индикатором финансового состояния населения страны. Если в 2007-2008 годах, до мирового финансового кризиса, в Украине ежегодно расходовалось 6-6,5 литров вина на человека, то в настоящее время - около 3 литров", - прокомментировал он ситуацию в одном из своих выступлений.

"Падение доходов приводит к бытовым проблемам, некоторые пытаются уйти от этого, погружаясь в алкогольный дурман. Причем, растет потребление только крепких и недорогих спиртных напитков. Такое часто происходит на пике взлома. Так, в начале 90-х в Украине продажи водки росли огромными темпами, правда, тогда рос теневой рынок, продавалось много "паленки" и все равно украинцы рисковали", - говорит Елена Длинная, психолог.

Согласно официальной статистике на спиртное и сигареты украинцы тратят 7% своего бюджета, что вдвое больше, чем в 2010-м (тогда было 3%).

Отметим, что по статистике ежедневно алкоголь убивает 40 украинцев, а за год каждый украинец выпивает 82 литра спиртного. По мнению отечественных медиков, в настоящее время в Украине насчитывается 700 тысяч только официально зарегистрированных алкоголиков. На шесть пьющих мужчин приходится одна женщина.

По информации социологов, украинцы начинают употреблять алкогольные напитки еще не достигнув 13 лет.

Отметим, что в соответствии с общепринятыми международными нормами, вымирающей считается нация, которая принимает больше 8 л чистого спирта на душу населения в год. Сегодня уровень потребления алкоголя в Украине является одним из самых высоких в мире и составляет около 20 литров абсолютного спирта на душу населения в год (официальная статистика сообщает о 12-13 литрах).

Убежать от здоровья

Такая статистика давно вызывает тревогу у медиков. Самое дешевое спиртное в неумеренных дозах, плохое питание подводит нашу нацию к грани вымирания.

"Сегодня язва и панкреатит - это уже болезни молодежи, а еще двадцать лет назад такие нарушения системы желудочно-кишечного тракта преимущественно наблюдались у взрослого поколения", - говорит Мария Головко, врач-эндокринолог.

"Посмотрите, что едят украинцы! На первом месте по популярности, у них картошка, хотя она не является самым полезным или здоровым продуктом", - добавляет Олег Швец, президент Ассоциации диетологов Украины. Отметим также, что в список топ-5 самых популярных продуктов среди наших сограждан входят хлеб и спиртные напитки.

"Хлеб, картофель, спиртное, майонез - стандартный набор продуктов, которые увеличивают вам вес. Лишний вес ведет к различным заболеваниям. Например, к гормональным нарушениям, проблемам с давлением, плохой работе суставов и т.п.", - убежден Игорь Маслов, фитнес-тренер.

"Несбалансированная диета является основной причиной многих заболеваний. Риск смертности у тех, кто употребляет нездоровую пищу, ест мало полезных продуктов, почти в два раза выше, чем у тех, кто следит за своим питанием", - говорит диетолог Анна Ковальчук.

Отметим, Украина ежегодно теряет свыше 170 тысяч своих граждан, причем треть из них составляют люди трудоспособного возраста. На 1000 единиц населения смертность в нашей стране составляет 15,2 случая, для сравнения в ЕС - всего 6,7.

"Наши люди живут на 10 лет меньше, чем жители Европейского Союза и многих стран СНГ. Украина занимает 150-е место среди 223-х стран мира по показателю средней продолжительности жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 69 лет, в странах ЕС - 74 года, а в странах СНГ: в Грузии - 76,7, в Молдове - 70,8, в Беларуси - 70,63, Узбекистане - 71,9 и т. д. При этом средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляет 59,2 года, а в странах Евросоюза - 67 лет", - резюмирует Татьяна Бахтеева, председатель комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья.

Светлана Еремина

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