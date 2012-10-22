Взгляд "глаза в глаза" активирует не известные ранее клетки

Ученые установили, почему при прямом зрительном контакте может возникать ощущение особой связи, пишет New Scientist. По их словам, это приводит к возбуждению определенных клеток в миндалевидном теле, которое стоит за обработкой эмоций и социальными взаимодействиями.

Речь идет о новом типе нейронов, открытых у макак-резус. Если их наличие подтвердится и у человека, исследователи узнают, отчего у некоторых людей развивается аутизм и шизофрения, не дающие нормально взаимодействовать в социуме.

Каталин Готард из Университета Аризоны вместе с коллегами провела эксперимент. Она поместила семь электродов в миндалевидное тело обезьян. Это позволило отследить активность отдельных нейронов по мере того, как животные смотрели ролик с другой макакой. При этом постоянно отслеживалось, куда направлен взгляд макаки.

Из 151 выявленного нейрона 23 включались только тогда, когда животное смотрело в глаза макаки на видео. Из этой группы клеток четыре нейрона демонстрировали еще большую активность, если имитировался эффект прямого зрительного контакта животных. А вот прочие клетки реагировали в зависимости от того, насколько дружелюбно себя вело животное в ролике, но не в ответ на зрительный контакт.

Исследователи планируют протестировать препараты с точки зрения их влияния на активность выявленных клеток. Сначала они хотят испробовать гормон окситоцин, улучшающий способность устанавливать социальные связи.

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