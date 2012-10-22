Активные, но непродолжительные занятия - лучше часовых тренировок

Интенсивная тренировка длиной всего в 2,5 минуты позволит сжечь около 200 калорий, утверждают ученые из Университета Колорадо. Они сравнили расход энергии у группы мужчин, которые то смотрели ТВ, то интенсивно тренировалась (после занятий шел длительный период восстановления), рассказывает The Daily Mail.

Исходя из наблюдения, специалисты советуют проводить максимально интенсивные интервальные тренировки (пять подходов по 30 секунд, разделенных 4-минутными отрезками сниженной активности). Считается, что такая методика эффективнее длительной пробежки или прогулки.

Кайл Севитс, проводивший изыскание, подчеркивает: "В исследовании участвовали здоровые добровольцы 25-31 года. В течение трех дней они питались по сбалансированному рациону. Притом, после дня с тренировками шел день "овощного отдыха" на диване. В итоге мы доказали, что хватает всего лишь нескольких минут для поддержания себя в форме".

Если подобные тренировки и не помогут сильно похудеть, то человек хотя бы не наберет лишние килограммы, констатирует Кайл Севитс. Этот вывод идет вразрез с официальными рекомендациями, призывающими тренироваться по 150 минут в умеренном или по 75 минут в интенсивном режиме в неделю.

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