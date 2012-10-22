Привычка смотреть телевизор укорачивает жизнь

Люди, любящие поваляться на диване перед телевизором, должны знать: каждый час, проведенный в таком положении, отнимает 22 минуты жизни, пишет Business Line, со ссылкой на работу австралийских ученых.

В общей сложности, просмотр телевизора лишает до 4,8 лет жизни людей старше 25 лет. Данный вывод сделан, исходя из того, что в среднем в день человек смотрит телевизор по шесть часов. В качестве контрольной группы выбирались люди, вообще не смотрящие телепередачи.

Используя данные Национального бюро статистики и информацию, полученную в рамках Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни, ученые построили таблицы продолжительность жизни среднестатистических австралийцев, смотрящих телевизор.

Получалось, просмотр передач можно было сравнить по эффекту с прочими факторами хронических недугов вроде отсутствия физической активности, курения и ожирения. По словам экспертов, нередко просмотр телевизора сопровождается потреблением вредной пищи, что еще больше усугубляет положение дел.

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