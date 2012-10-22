Пожилая итальянка завещала своей собаке 2 млн евро

Пожилая итальянка завещала любимой собаке все свое имущество, оценивающееся примерно в 2 миллиона евро.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянские СМИ, о решении 84-летней женщины, проживающей в Казерте вместе с дочерью и несколькими внуками, объявила ее адвокат Лучия Эспозито.

Согласно завещанию, дворняжке по кличке Кикко отойдут две квартиры, несколько земельных владений, а также банковские счета ее хозяйки. По словам адвоката, женщина приняла такое решение вскоре после смерти своего мужа.

Подчеркнув, что клиентка собственноручно подписала завещание, Л.Эспозито пояснила, что в связи с этим делом она консультировалась с другими юристами, которые ранее заверяли подобные документы.

По итальянским законам, завещание любого имущества домашним животным не имеет юридической силы. Поэтому желающие оставить наследство любимой кошке или собаке обязательно должны назначить исполнителя своей воли - физическое лицо или какую-то общественную организацию. Именно такой распорядитель, получив право доступа ко всем материальным ценностям, будет обязан обеспечить пожизненное достойное существование животного. Исполнителем завещания женщина назначила своего адвоката.