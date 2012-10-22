Двуокись углерода - главный враг рабочего процесса

Нередко в какой-то момент рабочего процесса человек сталкивается с тем, что у него снижается концентрация и его клонит в сон. По словам ученых, это совершенно нормально, ведь высокий уровень двуокиси углерода в офисах и классных комнатах влияет на внимательность и способность принимать решения, передает The Daily Mail.

Источник двуокиси - человек. В закрытом помещении концентрация может достигать нескольких тысяч частиц на миллион (в среднем 1000-3000 частиц и более). На улице же она равняется 380 частицам, поясняют сотрудники Университета Нью-Йорка и Национальной лаборатории Лоренса Беркли при Университете Калифорнии.

Данные уровни двуокиси неопасны для здоровья человека, но они значительно сказываются на умственной деятельности. Так, при концентрации в 1000 частиц (обычная ситуация для офисов) результаты 6 из 9 тестов оказывались значительно хуже стандартных.

Наибольшую проблему создавали классные комнаты из-за скученности. Поэтому не исключено, что люди, сдающие экзамен в таком помещении, получат низкую оценку. Возможно, если регулярно вентилировать помещения, можно избежать многих проблем, делают вывод ученые.

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