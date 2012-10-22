Как облегчить симптомы насморка и гайморита

Что делать, если уберечься от инфекции все же не удалось и вдыхать простуженным носом ароматы осени нет возможности? В таком случае мы предлагаем воспользоваться советами специалистов.

1. В спальне мы проводим, как минимум, треть нашей жизни. Облегчите себе ночное время суток увлажнителем воздуха, поскольку сухой воздух раздражает пазухи. Также им можно снабдить и другое помещение, где вы проводите много времени.

2. Три–четыре раза на день можно, зайдя в ванну и включив душ, вдыхать пары горячего воздуха.

3. Избегайте резких запахов: сигаретного дыма, краски, лака для волос, духов.

4. Пейте больше жидкости. Это разрежает слизистую и стимулирует ее работу. Исключение составляют напитки с содержанием кофеина и алкоголь: они наоборот обезвоживают организм. Норма жидкости в день составляет примерно восемь стаканов.

5. Попробуйте назальное орошение. Оно оставит ваши пазухи чистыми. И пусть вас не смущает отсутствие специальных приспособлений. Возьмите корпус шприца без иглы, наполните его чуть подсоленной водой или физраствором и медленно вводите жидкость по очереди в каждую ноздрю.

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