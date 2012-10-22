Чтобы быть счастливым, ешьте фрукты

Для счастья и любви нужны овощи и фрукты, об этом свидетельствует исследование, проведeнное Медицинской школой Варвик (Великобритания).

Анализ рациона 80 000 британцев показал: любовь к овощам и фруктам гарантирует удовлетворение от жизни, счастье и психическое здоровье. Чем больше фруктов и овощей съедал человек, тем лучше он себя ощущал. Самыми счастливыми были люди, потреблявшие по семь порций в день. Одну порцию ученые рассчитывали примерно как три унции (85 граммов). В маленьком яблоке, к примеру, около 5 унций (141,7 грамма).

Кстати, не факт, что потребление фруктов и овощей однозначно поможет улучшить качество жизни. Возможно, изначально счастливые люди чаще потребляют полезные продукты. Сам механизм воздействия продуктов на степень удовлетворения от жизни эксперты выявить не смогли.

Однако многие диетологи не раз замечали: выстраивание нормального рациона улучшает настроение пациентам. У них вырабатывается привычка, и данные продукты становятся в радость.

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