Долгое сидение опасно для жизни

Продолжительное сидение увеличивает риск развития диабета, сердечных болезней и смерти, утверждают британские специалисты.

Ученые из Лестерского университета вместе с коллегами из Университета Лафборо проанализировали результаты 18 исследований, в которых участвовали в общей сложности 794 577 человек. Выяснилось, что у тех, кто проводит много времени в сидячем положении, риск появления диабета, сердечных хворей и летального исхода повышается в два раза.

Важно отметить, что эта связь не зависит от количества умеренной или интенсивной физической нагрузки. То есть даже если человек соблюдает типичные рекомендации на этот счет, его здоровье все равно подвергается опасности, поскольку он попросту слишком долго в течение дня привязан к стулу.

По словам исследователей, среднестатистический обыватель проводит в сидячем положении 50-70% времени. Чтобы сократить риск возникновения диабета, проблем с сердцем и преждевременного ухода из жизни, нужно поменьше сидеть. Работаете за компьютером? Соорудите себе высокий стол, чтобы трудиться стоя. Проводите собрания в помещениях без стульев, гуляйте во время обеденного перерыва, не включайте по вечерам телевизор - все это позволит значительно снизить вероятность возникновения вышеперечисленных бед.

Отчет о работе опубликован в журнале Diabetologia.

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