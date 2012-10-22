В Иране перевернулся автобус со студентами, 21 человек погиб

Автобус, перевозивший студентов, перевернулся на трасе Изех-Лордеган, в 500 км к юго-западу от Тегерана.

Погиб 21 человек, еще 23 получили ранения, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на национальное радио "Голос Исламской Республики Иран".

По его данным, водитель транспортного средства не справился с управлением на мокрой дороге. Как отмечает национальное радио, автобус двигался по трассе с превышением скорости. Это могло стать одной из причин ЧП.

Пострадавшие доставлены в больницы. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

В ИРИ на дорогах ежегодно погибает до 20 тыс. человек. Среди причин высокой смертности - игнорирование ремней безопасности, разговоры по мобильному телефону во время движения и превышение скорости.

itar-tass.com