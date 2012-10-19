Как курение портит нашу жизнь

Мы не будем очередной раз рассказывать ужасы про рак или сердечнососудистые заболевания – все знают и так, что курение связано с ними напрямую. Никотин и смолы и по–другому влияют на нашу жизнь… Именно эти побочные эффекты часто стимулируют бросить курить.

Преждевременное старение, которое отражается.прежде всего на коже лица. По данным Американской академии дерматологии, курение приводит к биохимическим изменениям в организме, ускоряющих процесс старения. Например, курение лишает ткани кислорода, вызывая спазм кровеносных сосудов. К тому же мышцы лица при курении специфически напрягаются, что приводит к ранним морщинам вокруг рта.

Вы пахнете дымом. Многие курильщики часто стесняются назойливого запаха дыма на одежде и волосах. И запах их дыхания также оставляет желать лучшего. Бросив курить, вы навсегда избавитесь от него.

Обоняние и вкус. У курильщиков притупляются обоняние и вкус. Курильщики не могут оценить вкус многих продуктов. Вдыхание сигаретного дыма губительно для рецепторов. Этот процесс обратим – нужно только бросить курить.

Импотенция. Давно доказано, что курение резко повышает шансы развития эректильной дисфункции у мужчин, негативно воздействуя на сосуды, снабжающие пенис кровью и кислородом.

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