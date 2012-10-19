В Китае автобус с 46 студентами сорвался в обрыв на горной дороге. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа, подтверждена гибель двоих человек, точное число погибших и раненых не известно.

Авария произошла в городе Юнчжоу провинции Хунань (Центральный Китая) во второй половине дня. По поступающим из местных СМИ сообщениям, автобус со студентами из местного педагогического института упал в овраг глубиной 30-40 метров.

Все пострадавшие, среди которых есть тяжело раненые, отправлены в больницу.

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