Как правильно "принимать" сауну

Сауна - это не только релаксация и удовольствие, но также невероятно действенный способ сохранить свежесть и красоту кожи, а также тонизировать организм, укрепить его защитные силы посредством выведения лишних токсинов и шлаков. Кроме того, прогревание благотворно влияет на состояние органов и систем, усиливает обмен веществ, успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности и иммунитет.

Конечно, для достижения такого эффекта очень важно "принимать" сауну по всем правилам:

- Заблаговременно подготовьте все необходимые вещи: простынь, полотенце, банные тапочки и шапочку (войлочный колпак либо толстую шерстяную шапку).

- Перед сауной нужно выпить по меньшей мере литр жидкости (это связано с тем, что в парной ваш организм будет ее стремительно терять) и отдохнуть 5-10 минут.

- Также необходимо принять душ, но обязательно насухо обтереться полотенцем, и ни в коем случае не мочить голову во избежании перегрева головы в парной.

- По желанию предварительно можно принять еще горячую ножную ванну, так как тело лучше пропотеет, если ноги будут теплыми.

- В парной сначала нужно разогреться на нижних полках, после чего постепенно подниматься на верхнюю. Это делается для того, чтобы организм освоился и настроился на выведение жидкости и ненужных шлаков.

- "Принимать" сауну рекомендуется от пяти до десяти минут в зависимости от выдержки организма. Промежутки должны быть 15-20 минут.

- После сауны необходимо принять прохладный душ и отправится в бассейн. Чтобы уменьшить стресс для сосудов, принимать душ рекомендуется так: сначала правую, затем левую ногу, струю направить извне от мизинца ноги вверх до бедра, после этого по внутренней стороне бедра и икры до внутренней середины стопы. Затем ополоснуть руки: сначала извне снизу вверх, затем изнутри в обратном направлении от верхней части руки до ладони. Эту процедуру повторите 2—3 раза.

- Не заходите в сауну больше чем три и меньше чем два раза.

- После парной выпейте воды или или зеленый чай. Он не только пополнит водный баланс, но и стабилизирует обмен веществ.

- Маски следует делать после принятия сауны, пока кожа лица распарена. Нанесите скраб для лица, а затем любую увлажняющую маску. Можно использовать все, что есть под рукой (йогурт, сметану, свежие ягоды, фрукты и овощи).

- Наполните парную ароматами. Запахи можно создавать, добавляя в воду для камней настойки и отвары лекарственных растений, разбавленное пиво, квас, горчицу, мед.

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