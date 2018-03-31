Позаботьтесь о здоровом позвоночнике вашего ребенка
К окончанию школы сколиоз выявляется почти у половины подростков. Девочки чаще мальчиков входят в группу риска...
Формирование позвоночника происходит в детстве и продолжается в подростковом возрасте. Обычно сколиоз появляется у детей и подростков в периоды наиболее сильного роста, по мере которого может увеличиваться и деформация позвоночника.
Среди пятилетних детей сколиозом страдает приблизительно 10 процентов детей. К окончанию школы сколиоз выявляется почти у половины подростков. Девочки чаще мальчиков входят в группу риска, так как ведут менее подвижный образ жизни.
Наиболее опасным возрастом для развития сколиоза считается период от 10 до 14 лет, когда скелет еще окончательно не сформировался, а ребенку приходится чаще, чем раньше, сидеть за столом, готовя уроки, или проводить время у компьютера (опять-таки сидя), музицировать и пр.
У прилежных "домашних" детей, перегруженных учебными занятиями, часто возникают болезни позвоночника. Развитию сколиоза способствует неправильная поза, приводящая к неравномерной нагрузке на позвоночник и мышцы. В дальнейшем происходит изменение в связках позвоночника, деформация самих позвонков — в результате образуется стойкое боковое искривление.
Ранняя диагностика заболевания — залог успеха в лечении сколиоза, и поэтому родители должны приложить максимум усилий к тому, чтобы не упустить начало болезни.
Определить наличие сколиоза (не степень сколиоза, которую должен определить только врач!) очень легко — достаточно внимательно осмотреть спину ребенка. Попросите его встать и занять удобную для него позу — руки опущены, мышцы расслаблены, спину специально не вытягиваем.
Обратите внимание, на каком уровне у ребенка плечи — какое плечо выше, какое ниже, на каком уровне низ лопатки — выше или ниже? Приглядитесь к бокам: один бок может быть втянут больше, чем другой, а если ребенок полненький, то на одном боку может быть складочка (а на другом — нет), возможно, один из боков будет и выпуклым.
Наличие хотя бы одного из вышеперечисленных признаков и у ребенка, и у взрослого — серьезный повод для беспокойства и визита к специалисту, который сможет подтвердить или опровергнуть ваши подозрения, а также назначит дополнительные обследования.
Инструментальные методы обследования
После осмотра, если врач подтвердит ваши подозрения, скорее всего потребуется провести ряд инструментальных исследований. Прежде всего рентгенографию — это один из наиболее широко используемых методов диагностики искривлений позвоночника.
Рентгенологическое исследование любого отдела позвоночника носит название "спондилография". Выполняют рентгенографию позвоночника в положениях стоя и лежа, а также делают профильный снимок — в положении лежа.
Только после тщательного изучения рентгенограмм позвоночника в стандартных проекциях для уточнения полученной информации может быть назначено дополнительное исследование в других проекциях — при сгибании и разгибании позвоночника и даже при его растягивании, а также в положении сидя с наклоном вправо и влево.
Рентгенологически можно определить любое искривление позвоночника, превышающее 10°. Однако на рентгенограммах не визуализируются мягкие ткани (связки, мышцы, диски и др.). Для уточнения диагноза, выявления компрессии нервных структур применяются другие методы диагностики. Например, при наличии неврологической симптоматики может потребоваться проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это метод, основанный на получении изображения тканей и органов при помощи электромагнитных волн. Этот метод диагностики безопасен и может в случае необходимости быть использован многократно у одного пациента.
Полученные в результате томографии цифровые данные.подвергаются компьютерной обработке. Изображение на МРТ представлено в виде серии продольных и поперечных срезов. МРТ является "золотым стандартом" для диагностики патологических изменений мягких тканей, таких как нервные структуры, связки, мышцы.
При МРТ можно выявить дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках, гипертрофию фасеточных суставов, стеноз позвоночного канала, грыжу диска и другие патологические состояния.
Компьютерная томография (КТ) — метод, при котором для изображения тканей и органов используется рентгеновское излучение так же, как при обычной рентгенографии.
Полученная информация подвергается компьютерной обработке, в результате чего изображение представляется в в-иде серии продольных и поперечных срезов.
При КТ возможно исследование как костных структур, так и мягких тканей. Однако все же компьютерная томография наиболее информативна для выявления патологических изменений костной ткани, например остеофитов и гипертрофии фасеточных суставов.
Изображение мягких тканей на компьютерных томограммах по сравнению с МРТ получается не таким четким и информативным. Для того чтобы повысить информативность исследования в отношении диагностики патологии мягких тканей компьютерную томографию часто сочетают с выполнением миелограммы.
Миелография — этот метод является ведущим для исследования мягкотканых структур спинномозгового канала, в том числе спинного мозга и нервных корешков. Перед выполнением миелограммы в спинномозговой канал (под оболочки спинного мозга) вводится контрастное вещество.
Это делается при помощи специальной иглы, которая вводится ниже окончания спинного мозга (в области поясницы), так что повреждение нервных структур при проведении этого исследования практически исключена. Контрастное вещество распространяется по позвоночному каналу, обтекая спинной мозг, нервные корешки.
Далее проводится рентгеноскопия позвоночника. Миелография позволяет выявить грыжу диска, опухоль или перелом позвоночника.
Радиоизотопное сканирование основано на регистрации радиоактивного излучения организма пациента после введения радиактивного препарата внутрь или внутривенно при помощи специальной гамма-камеры. Изотоп накапливается в определенных тканях и органах.
Длительность полужизни медицинских изотопов составляет всего несколько часов, а интенсивность их излучения крайне низка. Поэтому этот диагностический метод не представляет опасности для здоровья пациента. В норме радиоактивный препарат распределяется равномерно в костной ткани. При очаговых патологических процессах происходит неравномерное распределение радиоактивного препарата: избыточное ("горячий" очаг) или недостаточное ("холодный" очаг) накопление в патологических участках.
Изображение органов и тканей, в которых происходит накопление изотопов, получается при помощи специальной гамма-камеры. Радиоизотопное сканирование наиболее информативно для диагностики опухолевых заболеваний позвоночника, а также метаболических заболеваний костей, например, остеопороза.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) — не является основным методом диагностики заболеваний позвоночника, так как большая плотность костной ткани, из которой состоит тело позвонка, не позволяет получить с помощью ультразвукового сканера достаточно четкое и контрастное изображение структур позвоночника.
Все перечисленные здесь методы позволяют добиться одной конкретной цели — поставить точный клинический диагноз. Он необходим, чтобы понять, как бороться с недугом.
В большинстве случаев пациенты с искривлением позвоночника лечатся консервативно (хирургические методы показаны только тем, кто страдает тяжелыми формами заболевания). Главная составляющая консервативной терапии — лечебная физкультура. Остальные способы (например, массаж или применение специальных корсетов) считаются вспомогательными.