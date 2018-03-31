Позаботьтесь о здоровом позвоночнике вашего ребенка

Фор­ми­ро­ва­ние по­зво­ноч­ни­ка про­ис­хо­дит в дет­ст­ве и про­дол­жа­ет­ся в под­рост­ко­вом воз­рас­те. Обыч­но ско­ли­оз по­яв­ля­ет­ся у де­тей и под­рост­ков в пе­ри­о­ды наибо­лее силь­но­го рос­та, по ме­ре ко­то­ро­го мо­жет уве­ли­чи­вать­ся и де­фор­ма­ция по­зво­ноч­ни­ка.

Сре­ди пя­ти­лет­них де­тей ско­ли­о­зом стра­да­ет при­бли­зи­тель­но 10 про­цен­тов де­тей. К окон­ча­нию шко­лы ско­ли­оз вы­яв­ля­ет­ся поч­ти у по­ло­ви­ны под­рост­ков. Де­воч­ки ча­ще маль­чи­ков вхо­дят в груп­пу рис­ка, так как ве­дут ме­нее по­движ­ный об­раз жиз­ни.

Наибо­лее опас­ным воз­рас­том для раз­ви­тия ско­лио­за счи­та­ет­ся пе­ри­од от 10 до 14 лет, ког­да ске­лет еще окон­ча­тель­но не сфор­ми­ро­вал­ся, а ре­бен­ку при­хо­дит­ся ча­ще, чем рань­ше, си­деть за сто­лом, го­то­вя уро­ки, или про­во­дить вре­мя у ком­пью­те­ра (опять-та­ки си­дя), му­зи­ци­ро­вать и пр.

У при­леж­ных "до­маш­них" де­тей, пе­ре­гру­жен­ных учеб­ны­ми за­ня­ти­я­ми, час­то воз­ни­ка­ют бо­лез­ни по­зво­ноч­ни­ка. Раз­ви­тию ско­лио­за спо­собст­ву­ет не­пра­виль­ная по­за, при­во­дя­щая к не­рав­но­мер­ной на­груз­ке на по­зво­ноч­ник и мыш­цы. В даль­ней­шем про­ис­хо­дит из­ме­не­ние в связ­ках по­зво­ноч­ни­ка, де­фор­ма­ция са­мих по­звон­ков — в ре­зуль­та­те об­ра­зу­ет­ся стой­кое бо­ко­вое ис­крив­ле­ние.

Ран­няя ди­аг­нос­ти­ка за­бо­ле­ва­ния — за­лог успе­ха в ле­че­нии ско­лио­за, и по­это­му ро­ди­те­ли долж­ны при­ло­жить мак­си­мум уси­лий к то­му, что­бы не упус­тить на­ча­ло бо­лез­ни.

Опре­де­лить на­ли­чие ско­лио­за (не сте­пень ско­лио­за, ко­то­рую дол­жен опре­де­лить толь­ко врач!) очень лег­ко — до­ста­точ­но вни­ма­тель­но осмот­реть спи­ну ре­бен­ка. По­про­си­те его встать и за­нять удоб­ную для не­го по­зу — ру­ки опу­ще­ны, мыш­цы рас­слаб­ле­ны, спи­ну спе­ци­аль­но не вы­тя­ги­ва­ем.

Об­ра­ти­те вни­ма­ние, на ка­ком уров­не у ре­бен­ка пле­чи — ка­кое пле­чо вы­ше, ка­кое ни­же, на ка­ком уров­не низ ло­пат­ки — вы­ше или ни­же? При­гля­ди­тесь к бо­кам: один бок мо­жет быть втя­нут боль­ше, чем дру­гой, а если ре­бе­нок пол­нень­кий, то на од­ном бо­ку мо­жет быть скла­доч­ка (а на дру­гом — нет), воз­мож­но, один из бо­ков бу­дет и вы­пук­лым.

На­ли­чие хо­тя бы од­но­го из вы­ше­пе­ре­чис­лен­ных при­зна­ков и у ре­бен­ка, и у взрос­ло­го — серь­ез­ный по­вод для бес­по­койст­ва и ви­зи­та к спе­ци­а­лис­ту, ко­то­рый смо­жет под­твер­дить или опро­верг­нуть ва­ши по­до­зре­ния, а так­же на­зна­чит до­пол­ни­тель­ные об­сле­до­ва­ния.

Ин­ст­ру­мен­таль­ные ме­то­ды об­сле­до­ва­ния

Пос­ле осмот­ра, если врач под­твер­дит ва­ши по­до­зре­ния, ско­рее все­го по­тре­бу­ет­ся про­вес­ти ряд ин­ст­ру­мен­таль­ных ис­сле­до­ва­ний. Преж­де все­го рент­ге­но­гра­фию — это один из наибо­лее ши­ро­ко ис­поль­зу­е­мых ме­то­дов ди­аг­нос­ти­ки ис­крив­ле­ний по­зво­ноч­ни­ка.

Рент­ге­но­ло­ги­чес­кое ис­сле­до­ва­ние лю­бо­го от­де­ла по­зво­ноч­ни­ка но­сит на­зва­ние "спон­ди­ло­гра­фия". Вы­пол­ня­ют рент­ге­но­гра­фию по­зво­ноч­ни­ка в по­ло­же­ни­ях стоя и ле­жа, а так­же де­ла­ют про­филь­ный сни­мок — в по­ло­же­нии ле­жа.

Толь­ко пос­ле тща­тель­но­го изу­че­ния рент­ге­но­грамм по­зво­ноч­ни­ка в стан­дарт­ных про­ек­ци­ях для уточ­не­ния по­лу­чен­ной ин­фор­ма­ции мо­жет быть на­зна­че­но до­пол­ни­тель­ное ис­сле­до­ва­ние в дру­гих про­ек­ци­ях — при сги­ба­нии и раз­ги­ба­нии по­зво­ноч­ни­ка и да­же при его рас­тя­ги­ва­нии, а так­же в по­ло­же­нии си­дя с на­кло­ном впра­во и вле­во.

Рент­ге­но­ло­ги­чес­ки мож­но опре­де­лить лю­бое ис­крив­ле­ние по­зво­ноч­ни­ка, пре­вы­ша­ю­щее 10°. Од­на­ко на рент­ге­но­грам­мах не ви­зу­а­ли­зи­ру­ют­ся мяг­кие тка­ни (связ­ки, мыш­цы, дис­ки и др.). Для уточ­не­ния ди­аг­но­за, вы­яв­ле­ния ком­прес­сии нер­в­ных струк­тур при­ме­ня­ют­ся дру­гие ме­то­ды ди­аг­нос­ти­ки. На­при­мер, при на­ли­чии нев­ро­ло­ги­чес­кой симп­то­ма­ти­ки мо­жет по­тре­бо­вать­ся про­ве­де­ние маг­нит­но-ре­зо­нанс­ной то­мо­гра­фии (МРТ).

Маг­нит­но-ре­зо­нанс­ная то­мо­гра­фия (МРТ) — это ме­тод, ос­но­ван­ный на по­лу­че­нии изо­бра­же­ния тка­ней и ор­га­нов при по­мо­щи элек­тро­маг­нит­ных волн. Этот ме­тод ди­аг­нос­ти­ки без­опа­сен и мо­жет в слу­чае не­об­хо­ди­мос­ти быть ис­поль­зо­ван мно­го­крат­но у од­но­го па­ци­ен­та.

По­лу­чен­ные в ре­зуль­та­те то­мо­гра­фии циф­ро­вые дан­ные.под­вер­га­ют­ся ком­пью­тер­ной об­ра­бот­ке. Изо­бра­же­ние на МРТ пред­став­ле­но в ви­де се­рии про­доль­ных и по­пе­реч­ных сре­зов. МРТ яв­ля­ет­ся "зо­ло­тым стан­дар­том" для ди­аг­нос­ти­ки па­то­ло­ги­чес­ких из­ме­не­ний мяг­ких тка­ней, та­ких как нер­в­ные струк­ту­ры, связ­ки, мыш­цы.

При МРТ мож­но вы­явить де­ге­не­ра­тив­ные из­ме­не­ния в меж­позвон­ко­вых дис­ках, ги­перт­ро­фию фа­се­точ­ных сус­та­вов, сте­ноз по­зво­ноч­но­го ка­на­ла, гры­жу дис­ка и дру­гие па­то­ло­ги­чес­кие со­сто­я­ния.

Ком­пью­тер­ная то­мо­гра­фия (КТ) — ме­тод, при ко­то­ром для изо­бра­же­ния тка­ней и ор­га­нов ис­поль­зу­ет­ся рент­ге­нов­ское из­лу­че­ние так же, как при обыч­ной рент­ге­но­гра­фии.

По­лу­чен­ная ин­фор­ма­ция под­вер­га­ет­ся ком­пью­тер­ной об­ра­бот­ке, в ре­зуль­та­те че­го изо­бра­же­ние пред­став­ля­ет­ся в в-иде се­рии про­доль­ных и по­пе­реч­ных сре­зов.

При КТ воз­мож­но ис­сле­до­ва­ние как кост­ных струк­тур, так и мяг­ких тка­ней. Од­на­ко все же ком­пью­тер­ная то­мо­гра­фия наибо­лее ин­фор­ма­тив­на для вы­яв­ле­ния па­то­ло­ги­чес­ких из­ме­не­ний кост­ной тка­ни, на­при­мер ос­тео­фи­тов и ги­перт­ро­фии фа­се­точ­ных сус­та­вов.

Изо­бра­же­ние мяг­ких тка­ней на ком­пью­тер­ных то­мо­грам­мах по срав­не­нию с МРТ по­лу­ча­ет­ся не та­ким чет­ким и ин­фор­ма­тив­ным. Для то­го что­бы по­вы­сить ин­фор­ма­тив­ность ис­сле­до­ва­ния в от­но­ше­нии ди­аг­нос­ти­ки па­то­ло­гии мяг­ких тка­ней ком­пью­тер­ную то­мо­гра­фию час­то со­че­та­ют с вы­пол­не­ни­ем ми­е­ло­грам­мы.

Ми­е­ло­гра­фия — этот ме­тод яв­ля­ет­ся ве­ду­щим для ис­сле­до­ва­ния мяг­кот­ка­ных струк­тур спин­но­моз­го­во­го ка­на­ла, в том чис­ле спин­но­го моз­га и нер­в­ных ко­реш­ков. Пе­ред вы­пол­не­ни­ем ми­е­ло­грам­мы в спин­но­моз­го­вой ка­нал (под обо­лоч­ки спин­но­го моз­га) вво­дит­ся кон­траст­ное ве­щест­во.

Это де­ла­ет­ся при по­мо­щи спе­ци­аль­ной иг­лы, ко­то­рая вво­дит­ся ни­же окон­ча­ния спин­но­го моз­га (в об­лас­ти по­яс­ни­цы), так что по­вреж­де­ние нер­в­ных струк­тур при про­ве­де­нии это­го ис­сле­до­ва­ния прак­ти­чес­ки ис­клю­че­на. Кон­траст­ное ве­щест­во рас­прост­ра­ня­ет­ся по по­зво­ноч­но­му ка­на­лу, об­те­кая спин­ной мозг, нер­в­ные ко­реш­ки.

Да­лее про­во­дит­ся рент­ге­но­ско­пия по­зво­ноч­ни­ка. Ми­е­ло­гра­фия по­зво­ля­ет вы­явить гры­жу дис­ка, опу­холь или пе­ре­лом по­зво­ноч­ни­ка.

Ра­дио­изо­топ­ное ска­ни­ро­ва­ние ос­но­ва­но на ре­гист­ра­ции ра­дио­ак­тив­но­го из­лу­че­ния ор­га­низ­ма па­ци­ен­та пос­ле вве­де­ния ра­ди­ак­тив­но­го пре­па­ра­та внутрь или внут­ри­вен­но при по­мо­щи спе­ци­аль­ной гам­ма-ка­ме­ры. Изо­топ на­кап­ли­ва­ет­ся в опре­де­лен­ных тка­нях и ор­га­нах.

Дли­тель­ность по­лу­жиз­ни ме­ди­цин­ских изо­то­пов со­став­ля­ет все­го не­сколь­ко ча­сов, а ин­тен­сив­ность их из­лу­че­ния край­не низ­ка. По­это­му этот ди­аг­нос­ти­чес­кий ме­тод не пред­став­ля­ет опас­нос­ти для здо­ровья па­ци­ен­та. В нор­ме ра­дио­ак­тив­ный пре­па­рат рас­пре­де­ля­ет­ся рав­но­мер­но в кост­ной тка­ни. При оча­го­вых па­то­ло­ги­чес­ких про­цес­сах про­ис­хо­дит не­рав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние ра­дио­ак­тив­но­го пре­па­ра­та: из­бы­точ­ное ("го­ря­чий" очаг) или не­до­ста­точ­ное ("хо­лод­ный" очаг) на­коп­ле­ние в па­то­ло­ги­чес­ких участ­ках.

Изо­бра­же­ние ор­га­нов и тка­ней, в ко­то­рых про­ис­хо­дит на­коп­ле­ние изо­то­пов, по­лу­ча­ет­ся при по­мо­щи спе­ци­аль­ной гам­ма-ка­ме­ры. Ра­дио­изо­топ­ное ска­ни­ро­ва­ние наибо­лее ин­фор­ма­тив­но для ди­аг­нос­ти­ки опу­хо­ле­вых за­бо­ле­ва­ний по­зво­ноч­ни­ка, а так­же ме­та­бо­ли­чес­ких за­бо­ле­ва­ний кос­тей, на­при­мер, ос­тео­по­ро­за.

Ульт­ра­зву­ко­вое ис­сле­до­ва­ние (УЗИ) — не яв­ля­ет­ся ос­нов­ным ме­то­дом ди­аг­нос­ти­ки за­бо­ле­ва­ний по­зво­ноч­ни­ка, так как боль­шая плот­ность кост­ной тка­ни, из ко­то­рой со­сто­ит те­ло по­звон­ка, не по­зво­ля­ет по­лу­чить с по­мощью ульт­ра­зву­ко­во­го ска­не­ра до­ста­точ­но чет­кое и кон­траст­ное изо­бра­же­ние струк­тур по­зво­ноч­ни­ка.

Все пе­ре­чис­лен­ные здесь ме­то­ды по­зво­ля­ют до­бить­ся од­ной кон­крет­ной це­ли — по­ста­вить точ­ный кли­ни­чес­кий ди­аг­ноз. Он не­об­хо­дим, что­бы по­нять, как бо­роть­ся с не­ду­гом.

В боль­шинст­ве слу­ча­ев па­ци­ен­ты с ис­крив­ле­ни­ем по­зво­ноч­ни­ка ле­чат­ся кон­сер­ва­тив­но (хи­рур­ги­чес­кие ме­то­ды по­ка­за­ны толь­ко тем, кто стра­да­ет тя­же­лы­ми фор­ма­ми за­бо­ле­ва­ния). Глав­ная со­став­ля­ю­щая кон­сер­ва­тив­ной те­ра­пии — ле­чеб­ная физ­куль­ту­ра. Осталь­ные спо­со­бы (на­при­мер, мас­саж или при­ме­не­ние спе­ци­аль­ных кор­се­тов) счи­та­ют­ся вспо­мо­га­тель­ны­ми.

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