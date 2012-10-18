Прическа "косички" ведет к облысению

Никого уже не удивишь заявлениями о том, что краски для волос, будь они самыми щадящими, и процедура выпрямления может повредить даже самым здоровым волосам. Американские дерматологи призывают также не забывать и о том, какое влияние оказывает та или иная причёска на состояние волос и кожи головы в целом. По словам Irish Health, чрезвычайно опасен обычный, так распространённый по всему земному шару хвостик.

Из-за него волосы начинают ломаться и выпадать. Но и косы, и термобигуди, и щипцы для завивки, и утюжки для выпрямления также попали в «чёрный список» потенциально опасных для волос. По словам доктора Жозефины Кинтанилья-Даек из Университета Техаса, следует вовсе отказаться от укладки или хотя бы устраивать своим волосам «выходной день». Самый лучший вариант — это распущенные волосы, ибо такая причёска позволит уменьшить натяжение у корней волос, грозящее облысением.

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