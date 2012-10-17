Голод продлевает жизнь

Сокращение потребления калорий – надежный способ увеличить продолжительность жизни любого организма, это было известно ученым давно. Однако далеко не каждый человек может всю жизнь сидеть на диете. Что же делать, если хочется долго жить, а ограничивать себя в еде не получается?

Принимать антидепрессанты – уверяют американские ученые. Они пришли к выводу, что антидепрессанты могут внушить мозгу, что организм «на диете».

В США было проведено исследование на червях. Оказалось, что антидепрессанты позволяют им прожить примерно на 30% дольше, так как провоцируют чувство голода.

Данное открытие ученые планируют в дальнейшем использовать для замедления процесса старения у людей.

korzonews.info