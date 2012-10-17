Более 1000 лет прошло с тех пор, как появился такой прекрасный напиток, как кофе.

Именно с него начинается утро большинства людей. На сегодняшний день его влияние на организм человека изучено и разобрано до мельчайших деталей. Появилось много различных суждений о преимуществах и недостатках кофе, которые в большинстве случаев являются мифами. Данная статья призвана развеять ложные суждения о таком прекрасном напитке, как кофе.

Самые распространенные мифы о кофе:

1. Кофе с молоком хуже переваривается. Это ошибочное мнение. Некоторые люди считают, что молочный белок в сочетании с танином, которые содержатся в кофе, усложняют процесс усвоения. Ирония заключается в том, что в чае гораздо больше танина, чем в кофейном напитке, но не все люди об этом догадываются.

2. Кофе – причина сердечных заболеваний. Неоднократно проводимые исследования показали, что кофе не влияет на возникновение болезней сердца. Кофе не поднимает артериальное давление, а для того чтобы повысить холестерин в крови нужно заварить такой крепкий кофе, который мало кто захочет употреблять.

3. Свежесть кофе можно определить по его внешнему виду. Полагают, что блестящие и маслянистые кофейные зерна – свежие, чего нельзя сказать о сухих и темных. Это неправильно, так как внешний вид зерен зависит от многих факторов, начиная от обжарки, содержания масла и заканчивая хранением и его экспортом. Всё о качестве кофе может сказать только его вкус и аромат.

4. Кофе – отличное средство для снятия напряжения. Выпитая чашечка кофе имеет совершенно противоположный эффект. Кофеин, который содержится в кофе, только возбуждает нервную систему, делая человека склонным к раздражительности и беспокойству.

5. Кофе способен избавить от похмелья. Наверное, это самое популярное и ошибочное мнение о кофейном напитке. Кофе не может вывести из состояния опьянения, хотя и способно дать человеку чувство облегченности. Но это является не более чем самовнушением. Кофеин способен поднять тонус, но негативные последствия алкоголя устранить не удастся.

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