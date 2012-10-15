Худеть за компанию эффективнее, чем в одиночку

Сидеть на диете за компанию гораздо эффективнее, чем пытаться похудеть в одиночку, заявили психологи из Университета Нью-Йорка в ходе нового исследования, передает РИА "Новости".

В эксперименте принял участие 141 человек с избыточным весом.

Участники были разделены на три группы. Одни худели в одиночку, соблюдая рекомендации диетологов.

Других худеющих объединили в группу, а к третьим применили комбинированный подход.

Как выяснилось в результате эксперимента, люди, худеющие в группе, потеряли вдвое больше килограммов, чем те, кто худел в одиночку.

Средние результаты показали участники, к которым применили как индивидуальный, так и групповой подход.

korzonews.info