Худеть за компанию эффективнее, чем в одиночку
14:54, 15 октября 2012Зарубежные новости
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Заявили психологи
Сидеть на диете за компанию гораздо эффективнее, чем пытаться похудеть в одиночку, заявили психологи из Университета Нью-Йорка в ходе нового исследования, передает РИА "Новости".
В эксперименте принял участие 141 человек с избыточным весом.
Участники были разделены на три группы. Одни худели в одиночку, соблюдая рекомендации диетологов.
Других худеющих объединили в группу, а к третьим применили комбинированный подход.
Как выяснилось в результате эксперимента, люди, худеющие в группе, потеряли вдвое больше килограммов, чем те, кто худел в одиночку.
Средние результаты показали участники, к которым применили как индивидуальный, так и групповой подход.
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