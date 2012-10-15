Подмосковье: цирковая леопардиха напала на 7-летнего ребенка

Самка леопарда в субботу вечером после циркового представления в подмосковном Домодедове напала на семилетнего ребенка.

Как передает РИА Новости, инцидент произошел после выступления приехавшего в Домодедово из Москвы цирка. О каком цирке идет речь - не уточняется.

Бригада "скорой помощи" госпитализировала ребенка в районную больницу.

«Предположительно, нападение на ребенка произошло после представления, когда животных собирались грузить в клетки. Мальчик вбежал в комнату родителей, которые занимались дрессировкой леопарда. Животное в этот момент находилось в помещении и неожиданно набросилось на ребенка», - сообщил источник в правоохранительных органах Московской области.

По его словам, в больницу мальчика доставили в тяжелом состоянии с внутренним кровотечением. Предположительно, животное перегрызло мальчику артерию в районе шеи, повредило внутренние органы, задет позвоночник.

В настоящее время ребенка оперируют.

По информации пресс-службы подмосковного ГУ МВД, на месте работает оперативно-следственная группа, которая занимается сбором информации.