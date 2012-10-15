Три продукта для счастья

Итальянский ученый Луки Пассамонти (Университета Катандзаро) составил список продуктов, приносящих счастье. В тройку попали шоколад, красная икра и жареный картофель.

В результате проведенного исследования Пассамонти доказал, что эти продукты лучше всего помогают преодолеть гнев и раздражение. Также в список «счастливых продуктов» попали молоко, сыр, мясо, орехи.

По словам исследователя, ежедневное употребление 350 г этих продуктов улучшает контроль за отрицательными эмоциями, помогает справиться со стрессом. Такой эффект обеспечивают триптофан и аминокислота, содержащиеся в этих продуктах.

korzonews.info