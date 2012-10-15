Броневого доставили в кардиоцентр в Москве

Актер Леонид Броневой, который в субботу рано утром вернулся в Москву из Киева, где лежал в больнице с инфарктом, госпитализирован в кардиологический центр Минздрава, возглавляемый академиком Евгением Чазовым, его состояние оценивается как стабильное.

Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь министра здравоохранения России Олег Салагай.

"Он (Л.Броневой) действительно госпитализирован в кардиоцентр (НИИ кардиологии имени Мясникова в составе Российского кардиологического научно-производственного комплекса). Его состояние стабильное", - сказал представитель Минздрава.

Как сообщалось, 83-летний Л.Броневой приехал в Киев 7 сентября с гастролями вместе с другими артистами московского театра "Ленком". Спектакли проходили в украинской столице с 8 по 17 сентября. 18 сентября актер был госпитализирован с инфарктом в Киевский городской центр сердца, где ему сделали операцию. Актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, он не мог разговаривать. Позже аппарат искусственного дыхания был отключен. 12 октября вечером он на поезде отправился в Москву.