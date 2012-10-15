В крови пилотов разбившегося Ан-28 обнаружен алкоголь

В крови пилотов разбившегося на Камчатке в середине сентября самолета Ан-28 обнаружен алкоголь.

Об этом УНИАН сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

«По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы концентрация этилового спирта в крови командира экипажа условно соответствовала легкой степени, а в крови второго пилота - средней степени опьянения», - говорится в сообщении.

Следователям предстоит выяснить, почему пилоты отправились в рейс в таком состоянии и как содержание спирта в крови повлияло на ситуацию во время полета.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), вплоть до момента начала столкновения с верхушками деревьев признаков отказов в работе систем самолета и двигателей не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в России 10 человек погибли во время аварии Ан-28, выполнявшего рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. Самолет был обнаружен в 10 км от поселка Палана (север Камчатского края), воздушное судно врезалось в сопку.

Ан-28 - лёгкий двухмоторный турбовинтовой транспортно-пассажирский самолёт, разработанный КБ Антонова в 1969 году.