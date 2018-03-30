Парабены в косметике - это хорошо или плохо?

Ежедневно любая женщина использует сразу несколько косметических продуктов, каждый из которых может содержать парабены. Существует ли потенциальный риск их использования и почему производители предпочитают делать на упаковках с косметикой специальную маркировку: «без парабенов»?

Парабены имеют в общем-то стандартную историю взлета и падения: сначала парабены синтезировались и широко применялись в косметических средствах как надежные консерванты (небольшая концентрация в смесях), а затем, когда впоследствии было высказано предположение об их высокой токсичности, их содержание в косметике стали снижать и использовать другие вещества для этих целей. Началось все в конце прошлого века, и в течение десятилетия парабены из безобидных консервантов превратились в преследуемые общественностью компоненты.

Часть первая. Официальная

В Канаде, например, в октябре 2008 года было запрещено использование в производстве детских пластиковых бутылочек бисфенола А (один из парабенов): исследования этого вещества показали его способность нарушать некоторые процессы в эндокринной системе новорожденных. Кроме того, было высказано предположение, что в последующем это вещество может вызвать у человека различные злокачественные заболевания, а также болезни эндокринной системы, например, сахарный диабет.

В том же году специалисты лондонского университета заявили о шокирующих фактах, которые связаны с применением парабенов: учеными была предположена токсичность их ежедневного длительного применения.

Что представляют собой парабены?

Это консерванты, широко применяемые в косметике, лекарственных средствах, пищевых продуктах. Парабены обладают антибактериальными и фунгицидными (противогрибковыми) свойствами, что способствует хорошей сохранности препаратов и продуктов, однако парабены способны накапливаться в некоторых тканях организма (стоит подчеркнуть, что этот эффект зависит от концентрации парабенов и путей их попадания в организм), что и представляет, по мнению исследователей, основную опасность.

Официальная констатация риска парабенов

Французское агентство по санитарной безопасности лекарственных средств в 2004 году подчеркнуло возможное негативное влияние парабенов на эндокринную систему (из-за отдаленного сходства их структуры со структурой эстрогенов — женских половых гормонов) и якобы связанное с этим увеличение цифр заболеваемости раком. Однако в настоящее время использование парабенов в косметическом и лекарственном производстве продолжается, как продолжаются и научные исследования их токсической активности в организме, ведь достоверно этот факт пока не доказан.

Кто информирован, тот вооружен!

Всеобщая вера в потенциальную опасность парабенов и породила необходимость метки «без парабенов» на косметической продукции. Однако производители находят другие возможности ввести в состав эти компоненты (поскольку отказаться от них производство не может): они просто называют их несколько по-другому. Например, параоксибензоат метила — это не что иное, как метилпарабен; параоксибензоат этила — этилпарабен; параоксибензоат пропила — пропилпарабен и так далее.

Часть вторая. Неофициальная

«Вычислять» или не «вычислять» парабены в составе очередного крема — личное дело каждого. Непонятно, почему внимание определенной группы ученых и общественности привлечено именно к этим компонентам, ведь в состав косметики они входят в минимальных количествах. В косметической промышленности используются тысячи веществ, однако парабены по «популярности» превосходят их все.

Приверженцы так называемой натуральной косметики подчеркивают, что в ней нет «вредных химических веществ», однако подавляющее большинство растений, обладающих доказанными антибактериальными свойствами, в составе своем содержат вещества, весьма близкие по структуре к пресловутым парабенам и тоже обладающие антибактериальными свойствами. Из примеров: кора ивы, дуба, ягоды малины, ежевики, брусники, клюквы, рябины, плоды можжевельника. К слову, если разложить химический состав любой лекарственной травы на части, в списке будет не меньше устрашающих химических названий, чем в составе крема.

Единственный доказанный факт, играющий против синтетических парабенов, используемых в качестве консервантов: многие из них способны вызывать кожные аллергические реакции. Именно поэтому парабены исключаются из косметики, предназначенной для ухода за кожей с дерматологическими заболеваниями (специальные линии аптечной косметики), либо используются в минимальных дозировках, в смеси с другими консервантами.

Маркетинговым ходом для продвижения косметики может быть как указание на этикетке «без парабенов» (как мы понимаем, это может вовсе не означать их полное отсутствие), так и ярко выраженный акцент на «натуральности» косметики. Понятие хорошей косметики включает много факторов, но один из них должен быть главным для любительниц поэкспериментировать с новыми кремами — чем проще активный состав косметики, тем она должна быть эффективнее и безопаснее.

myjane.ru