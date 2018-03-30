Аллергию может спровоцировать... стресс

Аллергия занимает третье место среди всех существующих болезней. По данным ВОЗ, на сегодняшний день от аллергии страдает 40% жителей планеты. А по неоптимистичным прогнозам к 2030 году эта болезнь будет у каждого.

Поскольку наш организм функционирует как единое целое. Если случается серьезный сбой в работе любого из его звеньев, организм становится восприимчивым к инородным веществам. Это проявляется в аллергических реакциях. Главным и наибольшим вредом для иммунной системы человеческого организма является загрязнение окружающей среды. Именно оно наносит мощный удар по иммунной системе. Это касается не только химического загрязнения, но и распространенного в последнее время электромагнитного загрязнения, которое излучают мобильные телефоны, компьютерные мониторы, микроволновые печи и тому подобное. Поскольку в нашем организме клетки связаны на уровне электромагнитных волн, а инородные электромагнитные поля могут вызывать сбой в их работе, поэтому человек и начинает страдать аллергией. В некоторых странах Европы, в частности в Швейцарии, даже официально признан такой вид аллергии как электромагнитная.

Кроме этого, спровоцировать аллергию может стресс. Он является наибольшим врагом иммунной системы. Когда человек находится в стрессовой ситуации, по нервам начинают поступать сигналы к клеткам, которые содержат гистамин – вещество, убивающие инородные тела. Происходит выброс гистамина в организм и возникновение аллергических реакций. Еще одним возбудителем аллергии можно назвать паразитов, которые попадают в организм человека. Они и продукты их жизнедеятельности уже являются инородными телами. Следовательно, организм начинает выделять гистамин, серотонин и другие вещества, борющиеся с вредителями.

Аллергию вылечить непросто. Когда начинается сезон заострения проявлений аллергической реакции, нужно употреблять препараты, которые подавляют их. Такие медикаменты можно приобрести в любой аптеке, но сначала обязательно проконсультироваться с врачом. И уже после того, как чихание, насморк и ощущение заложености в носу исчезнет, начинать лечить болезнь. Если же вы начнете употреблять лекарства, которые стимулируют иммунную систему, то можете подвергнуться опасности заболеть на аутоалергию – аллергию на собственные клетки. Просто организм может воспринять собственную клетку, которая всасывала в себя большое количество лекарств, как чужую, и дать приказ уничтожить ее.

Прежде всего врачи советуют больным пройти обследование в специализированной клинике и проконсультироваться с врачом-иммунологом или аллергологом. Чтоб определить, какой аллерген вызывает проявления болезни в организме человека, нужно сначала сделать иммунограму - выяснить, насколько слаженно и точно работают все составляющие организма, и алерготест. Сейчас существует много методов, посредством которых можно определить аллергены. Это и скалификационный метод – на коже руки делаются небольшие царапины, а затем на них капают аллерген. Этот метод проверен и эффективен, но имеет свои «но». Когда реакция не кожная, то ее тяжело установить. Более современный метод – определение аллергии по анализу крови. Для этого нужно просто сдать кровь с вены. Еще один - химиолюминисцентный метод диагностики аллергии. Опять же нужно сдать кровь, а затем специальный аппарат проверяет ее реакцию на разные аллергены. Но наиболее оптимально пользоваться одновременно несколькими методами, например, скалификацией и химиолюминисцентным. После того, как аллергены будут определены, начинается лечение. Но только тогда, когда нет проявлений аллергии. Если же они есть, то человеку нужно сначала поупотреблять препараты неотложной помощи. Они приводят аллергию в состояние ремиссии. А после этого начинать иммунокорекцию и лечение самого заболевания.

Таблетками или каплями в нос такую болезнь не вылечишь. Аллергию лечат комплексно с иммунокорекцией. Для этого нужно употреблять фармакологические препараты, укрепляющие иммунную систему (цитатин, ронкалитин, бетаретин) в организм человека вводят небольшую дозу аллергена, чтоб выявить антитела и стойкость организма к ним. Часто у людей бывает псевдоаллергия, связанная с нарушением работы системы пищеварения (гастритами, язвами, холециститами и тому подобное). Организм не может полноценно переваривать еду, иммунная система начинает реагировать на вещества, поступающие в лимфу и кровь, как на инородные. З

а счет нехватки ферментов, воспаление у человека начинает проявляться как аллергия. Следовательно, чтобы правильно и эффективно бороться с аллергией, нужно прежде всего знать, как функционирует иммунная система организма, какие сбои в ее работе вызывают аллергические реакции и на какие именно вещества, и только после этого начинать лечить заболевание. А курс лечения должен назначать лишь врач-специалист. Тогда будет и эффект, и результат. В конце хотелось бы отметить, что каждый человек должен хотя бы раз в год делать иммунограмму, которая даст четкое представление о функционировании его организма. Тогда можно будет своевременно выявить склонность организма к аллергии и предупредить ее, а не лечить тогда, когда она начинает портить вам жизнь.

Дмитрий Задорожный,



терапевт.