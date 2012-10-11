Тыква поможет похудеть

Кроме того, что тыква нормализует пищеварительный процесс, с ее помощью можно заметно похудеть. Как именно это сделать, выяснили ученые из Атланты.

Был проведен многолетний эксперимент с участием более 15 000 добровольцев в возрасте 20 лет и старше. Специалисты проанализировали гастрономические пристрастия всех мужчин и женщин и установили, что тыква способствует снижению веса.

Особенно положительно этот овощ влияет на массу тела женщин. Так, дамы, которые употребляли тыкву минимум трижды в неделю, имели тенденцию к устойчивому снижению веса, пишет The Times of India.

Более того, ученые еще раз доказали, что в тыкве есть вещества, снижающие риск развития рака.

korzonews.info