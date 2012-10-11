Кофе восстанавливает кишечник

Употребление кофе способствует скорейшему восстановлению после перенесенной операции на кишечнике. Такое заявление сделали сотрудники клиники Гейдельберга (Германия).

Медики наблюдали за 80 пациентами, перенесшими такую операцию. Причинами оперативного вмешательства являлись рак толстой кишки, дивертикулит, воспалительные заболевания кишечника и др. После процедуры всем пациентам давали по 100 мл кофе или воды трижды в день.

Типичная проблема после такого вмешательства – послеоперационная непроходимость кишечника. У пациентов, получивших кофе, быстрее возобновилась дефекация и способность переносить твердую пищу. Ученые пока не установили, как именно кофе стимулирует кишечник.

likar.info