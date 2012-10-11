Почему возникают морщины
Бессонница – фактор развития многих проблем с внешностью
Бессонница – фактор развития многих проблем с внешностью, не только темных кругов под глазами. Дефицит сна приводит к более постоянным косметическим проблемам, устранить которые будет не так то просто…
Сон – это «ремонт» для вашей кожи, наша кожа обновляется во сне. 7–8 часов непрерывного сна в сутки позволят ей отдохнуть и восстановиться. Ну а если сна будет недостаточно, она обязательно отреагирует не лучшим образом. Хронический недостаток сна вызывает расширение кровеносных сосудов, в результате чего на коже появляются сосудистые пятна.
Специалисты разработали простые рекомендации для правильного «косметического» сна.
Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Ритм важен для кожи.
Спите на спине – это эффективная профилактика морщин.
Соблюдайте ритуал отхода ко сну: расслабьтесь и визуализируйте свою идеальную внешность.
Спите на мягкой низкой подушке.
Замените постельное белье на натуральное и белое: красители и синтетика будут раздражать чувствительную кожу.
«Ваша кожа восстанавливается и обновляется, пока вы спите. Так позвольте ей делать свою работу более эффективно!», – призывают косметологи.